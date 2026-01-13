Facebook X-twitter Youtube Instagram

Electricidad: mirá aquí los cortes programados en Valle de Uco

Consultá si en tu zona hay una afectación en el servicio por mantenimiento.

Según informó Edemsa para este martes habrá cortes de luz en diferentes puntos del departamento de Tupungato, San Carlos y Tunuyán.

Tupungato

– En calle Doña Anita, hacia el este de Mosso. En Alto Real Viñedos S.A.; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– Entre calles Esteban Echeverria, Battaglia, Dalmau y Armani. En barrio Las Pircas II. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Güemes, Almirante Brown, Córdoba y Juan B. Justo. De 7.00 a 10.00 h.

San Carlos

– Entre calles Santander, Ciriaco Guevara, La Virgen y Soriano; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

