Electricidad: mirá aquí los cortes programados en Valle de Uco

Según informó Edemsa para este martes habrá cortes de luz en diferentes puntos del departamento de Tupungato, San Carlos y Tunuyán.
Tupungato
– En calle Doña Anita, hacia el este de Mosso. En Alto Real Viñedos S.A.; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
– Entre calles Esteban Echeverria, Battaglia, Dalmau y Armani. En barrio Las Pircas II. De 9.30 a 13.30 h.
– Entre calles Güemes, Almirante Brown, Córdoba y Juan B. Justo. De 7.00 a 10.00 h.
San Carlos
– Entre calles Santander, Ciriaco Guevara, La Virgen y Soriano; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.
