Ella recibió el riñón de Fabricio, el joven futbolista fallecido: su historia, su carta, y la vida después de la vida

Leé la carta de quien recibió el órgano, y escuchá el desgarrador audio de un familiar del donante. El valor de la donación de órganos: cuando el dolor se transforma en amor, y salva vidas.

El martes 11 de octubre falleció Fabricio , un joven de 19 años, jugador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Estuvo internado una semana en el hospital Central luego de haberse electrocutado en una cancha de césped sintético en Godoy Cruz. A días de la tragedia, en medio del dolor, el amor y la esperanza.

La familia de Fabricio decidió donar sus órganos para salvar vidas, como la de una mujer con insuficiencia renal crónica. Casi sin esperanzas, recibió una de las noticias más felices de su vida: habían encontrado un riñon para ella.

Luego de la exitosa cirugía, escribió una carta que conmueve hasta las lagrimas y resalta la importancia de la donación de órganos.

La carta (se adjunta tal cual fue difundida)

Hola [email protected] Cómo están tanto tiempo. Espero que todos muy bien . Quiero compartir con uds una de las cosas más bellas que me está pasando en mí vida .Yo tengo insuficiencia renal crónica hace 8 años. Y hacían 3 años que estaba en diálisis. Jamás renegué de las etapas difíciles que me tocaron vivir en mi vida. Por cierto fueron muchas. Y desde muy pequeña. Pero Dios estuvo siempre a mi lado. Jamás me sentí sola. Sí les confieso que esta última etapa fue muy difícil. Habían días que no me quedaba otra que desahogarme llorando. Pero después me ponía de pie. Cada vez con más fortaleza. De la mano de Dios. Junto a lo más hermoso que tengo( mis dos hijos) que son mí motor…mí fortaleza. Cada etapa difícil en lugar de tírame para abajo, me dio fuerzas para salir adelante siempre!. Hace 2 años que estoy en lista de espera. Y el miércoles me llamaron x un operativo de transplante. Sinceramente no le di mucha importancia xq es un procedimiento que se hace mensualmente. Yo siempre estuve en el número 16…18…20… o sea lejos. Esta vez no fue distinto. Estaba en el número 16. La diferencia fue que los pacientes anteriores a mi tenían cierta resistencia. Así es que me dijo el nefrólogo que me quedara con el celu a mano. Que a las 2 am si había novedades me iba a llamar. Nunca llamó. Así es que me levante como cada mañana para tomar medicación y llevar a mí hijo al cole. Eran 8:30 estaba por desayunar CDO suena el CEL. Era mí nefrólogo. Lea juro que no caía. Hasta me dió miedo atender. CDO le atiendo me dice. Hicimos el cross match y sos la única compatible. No se imaginan la emoción. Me dice por favor no vayas a desayunar que esto es un operativo de urgencia. Venite ya al hospital. Imaginen que yo no tenía nada preparado. Tenía que ir al hospital español de Godoy Cruz. Vivo en Maipú. Me dice el doctor prepara rápido y venite. Cargue lo que pude al auto. Me despedí de mis dos amores. Con una mezcla de sentimientos encontrados. Felicidad plena pero cagazo tbm. Llegué y ahí nomás me internaron. Estaba esperando en mí habitación viendo tele. Veo el noticiero y anuncian que había fallecido un chico deportista de 19 años que era capitán de un equipo que juega en G.Cruz. había ido a ver a su hno jugar un partido. Se acercó a la tela para alentarlo y se electrocutó. Estuvo una semana peleando por su vida bonito. Me dió tanta tristeza. Casi la edad de mí hijo. Muy pequeño. El martes finalmente falleció 😭. Sus padres a pesar de la desesperación decidieron donar sus órganos. Que muestra de amor más grande pensé! Viene el doctor y me comenta que el riñon que me iban a poner era el Fabricio ( así se llamaba) ahora mí angelito. Bueno me hicieron el pre quirúrgico y me vinieron a buscar para llevarme al quirófano. Me despedí de Alejandro mí pareja muy emocionada y les encargué a mis hijos. En la mitad del pasillo para el camillero y agarra una conservadora. Me la pone a mí lado. Le dije que es eso. Tu nuevo riñón me dijo. No les puedo explicar la emoción que sentí en ese momento.algo que no es de este mundo. Me colocaron anestesia. Me dormí ( para mí fueron 15min). La realidad es que la operación duro 3hs. Muy poco para lo que es frecuente me dijeron los médicos. Generalmente ese tipo de cirugía dura entre 5 y 6 horas. Lo mío fue todo sin ninguna complicación. Me contó el doctor que apenas me colocaron el riñon empezó a funcionar como si fuera mío. Generalmente tarda en arrancar. Es más hay pacientes que siguen necesitando diálisis. Me pasaron a terapia intensiva. Estuve ahí dos días con sonda vesical y con drenaje. Después me pasaron a sala común de transplante y fue tan rápida mí mejoría que apenas me pasaron ya empecé a caminar. Con muchos dolores obviamente. Pero no aflojé. Hoy me sacaron la sonda. Mañana el drenaje y si todo sale bien el Finde a casita 😀. Los médicos no pueden creer que haya evolucionado tan pronto. Yo menos 😂. Estoy feliz….feliz. ..feliz . Agradecida a Dios…..a la vida…. A la familia hermosa que donó los órganos de su hijo. Y sobre todo a Fabricio mí nuevo angelito en el cielo. A él le debo esta felicidad. Le he prometido cuidar su riñon como oro. Cómo lo que es para mí. Y sobre todo rezar por su alma para que descanse en paz. Perdón por el texto tan largo pero si mando audio estoy algo sensible y no me van a entender nada. Chicos…..chicas….pasen por el problema que pasen… jamás se den por vencidos. Permitanse tener sus momentos de desahogo pero después a sacudirse y seguir adelante de la mano de Dios. Es el mejor refugio que van a encontrar. Gracias por leerme quería compartir este bello momento que estoy pasando con uds. Los quiero 😘

Una tía de Fabricio es una reconocida esteticista de Tunuyán, Sandra Reyes, quien se contactó con El Cuco Digital para compartir el escrito y la importante de la donación de órganos.

“Muchas veces estas cosas son lindas compartirlas para que la gente sepa lo importante que es ser donante, lo importante que es dar vida y más aún valorar la vida, lo que tenemos al lado; que puedan dimensionar cómo es para la persona que recibe un órgano, más allá de quien sea, en este caso nos tocó a nosotros, nuestro Gringo, nuestro sobrino”, dijo notablemente movilizada y entre sentimientos encontrados.

Audio de Sandra Reyes, tía de Fabricio

Donación de órganos en Argentina

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, 7.634 de personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento. La cantidad de trasplantes realizados durante este año es de 1.275. 12.61 es la cantidad donantes por cada millón de habitantes de este año, mientras que son 583 las personas que donaron sus órganos en 2022.

En Argentina se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición. La expresión de voluntad es personal e intransferible y podés modificarla en cualquier momento por estos mismos canales.