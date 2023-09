Embarazo adolescente: cómo es el abordaje de esta problemática y la entrega de anticonceptivos en el Scaravelli

El Cuco Digital entrevistó a la Licenciada en Obstetricia, Javiera Valenzuela para conocer cómo aborda esta problemática el nosocomio que atiende a pacientes de todo el Valle de Uco

Cada 26 de septiembre, el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, nos recuerda la urgencia de abordar una problemática social y de salud pública que afecta la vida de millones de adolescentes en todo el mundo. Argentina no es ajena a este desafío, y los números hablan por sí solos.

Una realidad alarmante

En nuestro pais, mas de trés bebes nacen cada dia de madres menores de 15 años. En 2020, se registraron 53.260 nacimientos de niñas y adolescentes, con un promedio de 146 nacimeintos diarios, según el Ministerio de Salud de la Nación.

Aunque se ha observado una disminucion en la tasa de fecundidad adolescente a nivel nacional, las cifras aun no son “alentadoras”. Entre 2016 y 2020, la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años disminuyó un 45.7%. Sin embargo, las cifras de embarazos no intencionales siguen siendo una preocupacion, especialmente en niñas de 10 a 14 años, cuya tasa de fecundidad tambien disminuyo un 50%.

Siete de cada diez embarazos en adolescentes fueron no intencionales en Argentina. Esta cifra se eleva a ocho de cada diez en niñas y adolescentes menores de 18 años. La triste realidad es que muchos de estos embarazos son consecuencia de abuso y violencia sexual, perpetrados por otros adolescentes o adultos, tanto dentro como fuera del ámbito familiar.

En este contexto, y tras considerar que “todo embarazo no intencional adolescente es una vulneración de la garantía de derechos sexuales y reproductivos plasmados en la ley 25673″, El Cuco Digital se comunico con Javier Valenzuela, licenciada en obstetricia, quien habló sobre el programa de embarazo adolescente, métodos anticonceptivos y cantidad de nacimientos en el Hospital Scaravelli de Tunuyán.

¿Cómo se está trabajando el tema embarazo, a través del programa que tiene el Hospital Scaravelli que recibe a pacientes de todo el valle de uco?

Trabajamos con dos tipos de embarazos, el embarazo de bajo riesgo que generalmente es controlado por las licenciadas en obstetricia. Somos muchas las que atendemos controles de embarazos, prácticamente todas las semanas hay una o dos que atienden en el día en particular en consultorio externo. Y todo lo que nosotros vemos que es de alto riesgo, lo controlan las ginecólogas.

¿Cómo se aborda el embarazo adolescente?

Sí, también se trabaja mucho con los embarazos adolescentes para tratar de poder contener a los adolescentes para que se sientan y estén acompañados, informados de todo lo que necesiten. También estamos en el curso pre-parto atendiendo adolecentes, pero se trabaja mucho también en lo que es la prevención del embarazo.

Hay muchos días donde el consultorio hace lo que es “planificación familiar” y los adolescentes tiene prioridad en el tema anticonceptivos.

¿El hospital cuenta con métodos anticonceptivos para la entrega?

Sí, ellos tiene acceso. Algo muy importante, los preservativos los pueden pedir directamente sin pasar por algún proceso, se pueden acercar a la farmacia del hospital o centro de salud y se pueden pedir sin ninguna receta. Y para un método de otro tipo como hormonal o de larga duración se pueden acercar a hablar con cualquier licenciado en obstetricia, donde se trabaja mucho en la planificación familiar, para prevenir embarazos no deseados.

Yo la verdad que he visto muchas adolecentes, y la idea es esa, que se vayan ya con el método anticonceptivo listo. O sea, si ya están seguras y han decidido ver cierto método, lo que se hace es primero hacer una consejería para que entiendan cómo funciona, para que no se asusten si pasan ciertas cosas, se les explica todo eso y ya se pueden ir con el método. Si yo veo que no están absolutamente convencidas, por ahí las citamos, generalmente sin turno para que asistan y podamos comenzar con el método.

¿Es alta la tasa de nacimientos que hay por día acá en el hospital?

Depende el día, la verdad que no sabría decir un número exacto, pero sí tenemos días en los que nacen muchos bebés, porque se atienden a personas de diferentes lados. Por eso, capaz un día pueden nacer 14 niños y hay días en que solo nacen 2 o 3. Depende de la luna, también el día, así que sí. Hay de todo un poco.

Eso de la luna que mencionaste, no es la primera vez que se escucha ¿Es mito, es verdad? ¿Depende de la luna la cantidad de niños que nacen?

No es algo estricto, a veces los cambios de luna, se modifican las guardias y aparecen más niños. Ahí tengo una colega, que hizo una tesis final de eso y ella dice que sí ha notado diferencias. Pero hay veces en las que no pasa nada y otras veces que como el cambio de luna se activa y vienen más nacientes.