Emilio Benítez, el trabajador rural y artista que retrata la vida del campo, expone sus obras en el Congreso de UATRE

Es oriundo del distrito Cordón del Plata, Tupungato.

En el marco del 33.º Congreso Anual de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Emilio Benítez, un trabajador rural oriundo de Tupungato, realizó una presentación de sus obras de dibujo y pintura.

Emilio Benítez se desempeña actualmente como trabajador en una finca dedicada a la producción de vinos, en el distrito de Cordón del Plata, en Tupungato. Su trabajo principal es el mantenimiento general de la viña.

En paralelo, y en su tiempo libre, se dedica al dibujo y la pintura de figuras varias. Sus trabajos despertaron el interés de varias personas, lo que lo llevó a ser invitado a realizar una muestra de sus obras en la 33.ª edición del Congreso Anual de UATRE.

“Yo toda la vida trabajé en este rubro, no tuve la oportunidad de estudiar cuando era joven, así que toda una vida dedicada a esto”, afirmó Emilio.

Pero además comentó que sus ratos libres “siempre me gustó dibujar y pintar lo hago desde los 7 años, tengo obras que tienen más de 40 años”.

“Por lo general dibujo y pinto lo que voy viendo, en muchos casos personas y figuras humanas a las que les incorporo la parte geométrica. En mis trabajos te vas a encontrar siempre con la geometría, lo que hace que tengan un toque mágico”.

“Les quiero agradecer a todos los que me apoyan y colaboran con esto, gracias por la invitación y por los materiales que he recibido para seguir haciendo obras”, concluyó Emilio, tras realizar la presentación en el Congreso Anual.