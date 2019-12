Emilio Guiñazú sobre proyectos mineros en el Valle de Uco: “No se van a poder desarrollar”

Así lo expresó el subsecretario de Energía y Minería en una nota con diario Los Andes y argumentó que las leyes ambientales prohíben las actividades extractivas en la región.

Son 20 yacimientos mineros que podrían avanzar con la nueva ley. Sin embargo hay ocho que están descartados antes de iniciar. Y hay otros cuatro que estarían en duda. Se trata de los que están ubicados dentro o en los bordes de áreas naturales protegidas o de glaciares.

Consultado el subsecretario de Energía y Minería Emilio Guiñazú, aseguró que por esas áreas en la que están prohibidas las actividades extractivas, no habrá proyectos mineros en el Valle de Uco.

Hay tres proyectos en esa zona, pero todos descartados de antemano. “No entiendo la posición de la gente del Valle de Uco, porque está totalmente tapizado por areas naturales protegidas; los yacimientos que existan en la zona no se van a poder desarrollar. Nada que esté adentro de un parque natural se puede tocar” dijo Guiñazú.

Las áreas naturales protegidas están reguladas por la ley provincial 6.045 y los glaciares por la nacional 26.639. Ambas normas prohíben las actividades extractivas en territorios que hayan sido declarados protegidas o dónde haya glaciares o en las zonas aledañas a ellos (periglaciar). Todas ellas forman parte del Plan de Ordenamiento Territorial y fueron publicadas por Los Andes el 14 de diciembre.

Del otro lado, a lo largo de los años hubo permisos de cateo, en los que se fueron encontrando evidencias de existencia de minerales. “Hay numerosos yacimientos que han sido detectados, que alguna vez, algunos hace muchos años, les dieron permisos de cateo y por lo tanto tienen registro en los archivos mineros, que no se van a poder desarrollar”, dijo Emilio Guiñazú.

Son 20 puntos en el mapa de Mendoza con distinto grado de avance. Dos hicieron la evaluación de impacto ambiental: uno es San Jorge, que debió reiniciar estudios en 2017, y el otro Cerro Amarillo, que la Legislatura dejó en stand by en 2014, porque no estaba terminado el inventario de glaciares en Malargüe y no se sabía si el yacimiento estaba o no restringido por la ley nacional.

Superponiendo ambos mapas publicados, estarían descartados los yacimientos Santa Clara (ubicado en alta montaña de Tupungato, casi en el límite con Luján); Picos Bayos, que está en la alta montaña de San Carlos, Papagayos (en San Carlos), Barroso (San Rafael), Universidad, Cerro Amarillo, Las Choicas y Elisa (éstas últimas todas en Malargüe).

“Toda esa angustia de la gente del Valle de Uco, objetivamente no tiene ningún fundamento. Lo único que están impidiendo es que se desarrolle Malargüe, o el norte de Las Heras, que ni siquiera tiene petróleo”, disparó Guiñazú.

La gran mayoría de los que podrían sortear este primer límite que Guiñazú llama macroubicación, porque no están en zona de glaciares o periglaciares, ni en areas naturales protegidas, son cuatro yacimientos que están en Malargüe y San Rafael (Agua Botada, Don Sixto, Cerro Nevado y Sierra Pintada) y tres en la montaña de Las Heras: Yalguaraz, San Jorge y Paramillos.

“En Malargüe la cordillera es bastante baja, por lo que no hay mucho glaciar y no habría limitaciones en la macroubicación. Hay que pasar a la evaluación de impacto ambiental del proyecto, a la microlocalización. Puede que ese yacimiento esté en un lugar dónde hay condiciones específicas por las que no se puede trabajar” dice el subsecretario en referencia a alguna especie animal o vegetal en riesgo, o por las cuencas hídricas.

“Lo que queda fuera, tiene que ser evaluado caso a caso. Que un yacimiento quede fuera de las áreas en las que la provincia ha definido que no se puede hacer minería, de ninguna manera significa que se pueda desarrollar. Tiene que pasar por la evaluación de impacto ambiental” sentenció el funcionario.

“Hoy la ruta a Chile, no sería habilitada: pasa por el Parque provincial Aconcagua y la Ley de Glaciares no permite hacer obras de infraestructura por encima de los 3.200 metros de altura. Cambiaron los paradigmas y la minería no le escapa a eso”, cerró el subsecretario.

Fuente: Los Andes