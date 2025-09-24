Emir Andraos: “en octubre vamos a terminar todas las obras abandonadas por la Nación”

El intendente de Tunuyán pasó por el programa LO QUE FALTABA emitido por el CUCO TEVÉ, en el canal de YouTube de El Cuco Digital, donde dejó una serie de definiciones importantes para su gestión, tal cómo ve la política y lo que le ha pasado a su gestión en la relación con el Gobierno nacional.

Andraos quien llegó a la intendencia el departamento valletano en el año 2023, después de doce años de gobierno de Martín Aveiro, se define así mismo como un tipo “coherente”, que le gusta la paella y que hoy “le toca trabajar como intendente”.

En la entrevista que duró más de una hora, Emir, no se mostró demasiado involucrado en la actual campaña política, ya que el mismo destaca estar muy “metido” en la gestión. En ese sentido explicó que en el departamento se ha continuado con la obra pública, incluida la que abandonó el Gobierno nacional, sin dar ninguna respuesta, es así, que el jefe comunal explicó que el municipio ha tenido que invertir mas de seis mil millones de pesos, para poder poner en orden las obras.

El intendente, explicó además que para el Gobierno nacional no existen los municipios, que el mismo ha viajado diez veces a Buenos Aires y no ha recibido respuesta alguna. Por otra parte se mostró conforme con lo realizado por el peronismo en las elecciones de provincia e Buenos Aires y destacó que hay un peronismo de gestión para mostrar. Finalmente, Andraos llamó a caminar en las próximas elecciones a andar por el camino del respeto y la verdad.

Mira la entrevista completa