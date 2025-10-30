Emir Andraos habló luego de las elecciones y aseguró que la propuesta peronista falló a nivel nacional 

El jefe comunal de Tunuyán, se expresó en un conferencia de prensa luego de los resultados del domingo.

Javier Milei, actual presidente de Argentina, ganó ampliamente las elecciones el pasado domingo, no solo a nivel nacional y provincial, sino que también se impuso con amplio margen en el departamento de Tunuyán, dándole un duro golpe al peronismo local, que no perdía una elección hacía tres lustros.

Tras de analizar la derrota, el Intendente Emir Andraos, ayer miércoles brindó una conferencia de prensa donde se expresó al respecto.

“Primero que nada quiero agradecerle a todo el pueblo que fue a las urnas y que pudo elegir a sus candidatos, también quiero agradecerle a todo el equipo de trabajo que recorrió las calles y llevó nuestras propuestas”, expresó Andraos.

Además agregó: “la elección que hizo Milei fue muy buena, fue un fenómeno imposible de controlar, creo que esta elección fue muy nacional y eso nos arrastró a nosotros y nos terminó pasando por arriba, por lo tanto, ahora no queda otra que hacer un análisis puertas adentro y seguir trabajando”.

“En su momento nosotros, como municipio, decidimos no desdoblar las elecciones, ya que si hacíamos eso íbamos a tener un gasto muy grande económico. De esta manera, sin separar las elecciones, hemos ahorrado 250 millones de pesos, algo que lo pudimos volcar en obras que hicimos y estamos haciendo”.

“Las encuestas a nosotros nos daban que teníamos una gestión que era muy aceptada, pero bueno, la elección fue netamente nacional y no pudimos competir contra la campaña que hizo el presidente”.

“De igual manera, esto nos hace pensar que tenemos que cambiar nosotros puertas adentro para seguir adelante con nuestra gestión. Yo creo que esta elección no es un castigo a nuestro trabajo, por eso no vamos a frenar y vamos a seguir cambiando para mejorar la calidad de nuestros vecinos”.

Por último, dijo: “viendo los resultados, creo que nuestra propuesta como frente nacional falló en el departamento, en la provincia y en la nación, el peronismo perdió y eso nos tiene que hacer volver a nuestras bases para empezar nuevamente”, finalizó Emir Andraos.