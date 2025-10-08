Emir Andraos recibió a los jóvenes tunuyaninos que realizaron el afiche ganador para la Vendimia 2026

La obra será presentada oficialmente en distintos ámbitos y se proyecta su difusión a nivel local, nacional e internacional. Con esta producción, la edición N° 90 de la Vendimia comienza a delinear su identidad visual, que acompañará cada instancia de la celebración hasta 2026.

El intendente del departamento Emir Andraos recibió con un desayuno a los diseñadores responsables del afiche oficial de la edición N° 90 de la Fiesta de la Vendimia. El encuentro se realizó en la mañana del lunes en el edificio municipal, donde los autores de la obra compartieron detalles del proceso creativo. Participaron los tres integrantes del equipo: Rita Carrizo Ogas, Luz Carrizo y Jonathan Quiroga.

“Somos el equipo mate, un nombre que nos identifica en este proyecto”, expresó Rita Carrizo Ogas al presentar la obra. La creación fue seleccionada por el jurado tras un exhaustivo proceso de evaluación y que será la imagen que represente a la edición 2026. El jefe comunal felicitó a los ganadores y destacó la importancia del trabajo conjunto de los jóvenes diseñadores.

El afiche refleja rostros y elementos vinculados a la identidad y al territorio local, incorporando la montaña, los hacedores y el paisaje como protagonistas. Los autores señalaron que asumieron la propuesta con la misma seriedad que un encargo profesional, valorando la capacidad de acordar y sumar lo mejor de cada uno en el proceso creativo.

Fuente: prensa Tunuyán