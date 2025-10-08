Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 8, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 8, 2025

logo el cuco digital

Emir Andraos recibió a los jóvenes tunuyaninos que realizaron el afiche ganador para la Vendimia 2026

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La obra será presentada oficialmente en distintos ámbitos y se proyecta su difusión a nivel local, nacional e internacional. Con esta producción, la edición N° 90 de la Vendimia comienza a delinear su identidad visual, que acompañará cada instancia de la celebración hasta 2026.

El intendente del departamento Emir Andraos recibió con un desayuno a los diseñadores responsables del afiche oficial de la edición N° 90 de la Fiesta de la Vendimia. El encuentro se realizó en la mañana del lunes en el edificio municipal, donde los autores de la obra compartieron detalles del proceso creativo. Participaron los tres integrantes del equipo: Rita Carrizo Ogas, Luz Carrizo y Jonathan Quiroga.

“Somos el equipo mate, un nombre que nos identifica en este proyecto”, expresó Rita Carrizo Ogas al presentar la obra. La creación fue seleccionada por el jurado tras un exhaustivo proceso de evaluación y que será la imagen que represente a la edición 2026. El jefe comunal felicitó a los ganadores y destacó la importancia del trabajo conjunto de los jóvenes diseñadores.

El afiche refleja rostros y elementos vinculados a la identidad y al territorio local, incorporando la montaña, los hacedores y el paisaje como protagonistas. Los autores señalaron que asumieron la propuesta con la misma seriedad que un encargo profesional, valorando la capacidad de acordar y sumar lo mejor de cada uno en el proceso creativo.

Fuente: prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Triste noticia: falleció el hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

Tres jóvenes del Valle de Uco son los creadores de la imagen de la Vendimia 2026, fueron elegidos entre 37 propuestas

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Robaron en una escuela de Vista Flores: la Policía detuvo a 4 personas por el hecho

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO