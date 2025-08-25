Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 25, 2025

logo el cuco digital

Emir Andraos “se hace” el misterioso pero al final spoilea: parece que llega “La T y La M” a la Estudiantina de Tunuyán

La T y La M ha lanzado otros sencillos y colaboraciones que reflejan su talento y versatilidad. Su ascenso meteórico los ha llevado a presentarse en grandes escenarios y eventos importantes en la movida tropical argentina, consolidando su lugar como una de las propuestas más relevantes del género.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Aún no se han dado más detalles sobre el precio y el día que se realizará el evento.

A pocos días de que comience septiembre, mes en el que se celebra el Día del Estudiante, la Municipalidad de Tunuyán encendió la expectativa con un reel publicado en sus redes sociales. El video ofrece un breve adelanto de la banda que podría presentarse en la esperada Semana Estudiantil.

En las imágenes se observa a un grupo de jóvenes entusiasmados, rememorando los artistas que han pasado por Tunuyán y especulando sobre quién será el próximo en subir al escenario. La escena culmina con la aparición del intendente Emir Andraos, quien aclara que no se revelará más información sobre el evento. Sin embargo, su celular suena con un tono de llamada muy particular, lo que desata una ola de comentarios entre la comunidad: todo indica que la banda invitada será La T y la M.

¿Quiénes son La T y la M?

Este dúo argentino de cumbia, formado en 2020 en Florencio Varela, Buenos Aires, está integrado por Tobias Medrano y Matías Rapen. Alcanzaron gran popularidad con su tema “Pa’ la Selección”, que se convirtió en un himno durante el Mundial de Qatar 2022. Su estilo combina la cumbia tradicional con una propuesta moderna, conquistando a públicos diversos en todo el país.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

Padece una hidrocefalia y mielomeningocele, y emocionó a todo Vista Flores cuando repartió bolsas con golosinas para los niños y niñas de su barrio

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO