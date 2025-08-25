Emir Andraos “se hace” el misterioso pero al final spoilea: parece que llega “La T y La M” a la Estudiantina de Tunuyán

Aún no se han dado más detalles sobre el precio y el día que se realizará el evento.

A pocos días de que comience septiembre, mes en el que se celebra el Día del Estudiante, la Municipalidad de Tunuyán encendió la expectativa con un reel publicado en sus redes sociales. El video ofrece un breve adelanto de la banda que podría presentarse en la esperada Semana Estudiantil.

En las imágenes se observa a un grupo de jóvenes entusiasmados, rememorando los artistas que han pasado por Tunuyán y especulando sobre quién será el próximo en subir al escenario. La escena culmina con la aparición del intendente Emir Andraos, quien aclara que no se revelará más información sobre el evento. Sin embargo, su celular suena con un tono de llamada muy particular, lo que desata una ola de comentarios entre la comunidad: todo indica que la banda invitada será La T y la M.

¿Quiénes son La T y la M?