Emma Bordin Giusti, de San Carlos, es la reina provincial de los Estudiantes: “disfrutar la adolescencia con confianza en uno mismo”

En diálogo con El Cuco Digital contó su experiencia en su proceso como representante.

Emma Bordin Giusti, de 16 años, es estudiante del colegio Santa Rosa de Lima, oriunda del departamento de San Carlos, y fue coronada como Reina Provincial de los Estudiantes el pasado sábado en La Paz.

En diálogo con El Cuco Digital, Emma compartió que fueron sus compañeros quienes la impulsaron a participar: “Ellos me eligieron para representar a mi curso. Ahí comenzó todo este hermoso proceso. Además, me inspiró la experiencia que tuvo mi hermana en su etapa como Reina Estudiantil, entonces decidí continuar en esta etapa tan linda”.

Desde el primer día, su familia la acompañó incondicionalmente. “Me faltan palabras para describirles todo mi agradecimiento y amor por ellos”, expresó con emoción.

Sobre el momento de la coronación, Emma relató: “Lo viví muy nerviosa, ansiosa y nostálgica, porque no podía creer hasta dónde había llegado. Mis expectativas eran intermedias; prefiero sorprenderme que decepcionarme, así que fui con el corazón abierto a nuevas experiencias y a lo mejor que la vida tenga para mí”.

Lo más emocionante, según contó, fue ver a su familia saltar, llorar y emocionarse: “Ellos fueron mi soporte, mi sostén para llegar hasta donde estoy hoy”.

Emma también reflexionó sobre el significado de su nuevo rol: “Ser Reina Provincial de los Estudiantes, aunque no lleve mucho tiempo en ello, creo que es conmovedor, emocionante y lleno de puertas a nuevas oportunidades y momentos únicos”.

Respecto a sus responsabilidades, afirmó: “Mi rol es representar a los adolescentes de la provincia, intentando dejarlos en lo más alto. Además, creo firmemente que es mi oportunidad de ayudarlos en lo que más pueda desde mi puesto como reina”.

Finalmente, dejó un mensaje para los jóvenes de la provincia: “Me gustaría decirles que, si tienen la oportunidad de vivir esta hermosa experiencia, lo hagan con el corazón abierto a todo lo nuevo que se les viene. Además, que no se dejen llevar por nada ni nadie, que disfruten de su adolescencia plenamente, seguros y con confianza en sí mismos”, concluyó.