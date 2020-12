Emotivo gesto: nena de 4 años donó su pelo para ayudar a que niños con cáncer tengan sus pelucas

Se trata de Julieta Guzmán. Conocé esta conmovedora historia.

Una pequeña niña de tan solo 4 años ha tenido un gesto grandioso. Decidió donar su pelo para ayudar a que niños con cáncer tengan sus pelucas.

Se trata de Julieta Guzmán. Ella es oriunda de La Pampa, provincia donde actualmente reside; su papá Franco es de Uspullata y su mamá Luciana del Valle de Uco, específicamente de Tupungato.

Luciana, la madre de Juli contó cómo surgió la iniciativa: “Nos enteramos de la campaña al momento de ingresar a la peluquería. Maite -su peluquera- se encarga de recolectar el cabello donado que luego se entrega a los miembros de “Un mechón por una Sonrisa” a cargo de Ángeles Loyola, quienes fabrican pelucas oncológicas de acceso gratuito para quien más lo necesiten”.

Cuando la peluquera le planteó a Juli y a Luci la posibilidad de donar el cabello, no dudaron: “Que bueno es ayudar y dar mi cabello para los que no tienen porque están enfermos” había expresado Julieta en ese momento.

“Sinceramente no hubo programación de turno; fue salir una mañana en búsqueda de una peluquería hasta que llegamos a la de Maite ‘Malditos frizz’ y Juli dijo que quería cortarse cortito. Cabe destacar que nunca le habíamos cortado su cabello así que era todo por primera vez para ella y la veíamos muy decidida, solo fue acompañar su idea y fue un momento muy especial”, agregó su mamá.

“Como papás de Juli, siendo una niña de tan solo 4 años, al principio nos costó la idea del corte tan cortito pero ante su insistencia decidimos acompañarla. Con respecto a la donación del cabello, nuestro objetivo es inculcarle valores como el de ayudar, no solo en acciones hacia el prójimo sino también con el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje” agregó la mamá.

Al finalizar, Julieta quedó feliz con su corte de pelo y por haber podido contribuir con una noble causa. “Juli es una persona muy querible, y no solo recibió halagos por como le quedó su nuevo look, sino por el gesto que tuvo de donarlo. La verdad no imaginamos la repercusión pero queremos aprovechar para dar el mensaje de concientizar acerca de la importancia de donar, lo que sea, no importa si es cabello, ropa, juguetes, alimentos, sangre, etc. Es un gesto que reconforta al corazón y al alma. Como adultos, sirvamos de ejemplo para nuestras generaciones futuras y que acciones como esta sean noticias todos los días”, cerraron sus padres contentos por haber visto a su pequeña siendo protagonista de un gran gesto de solidaridad.