Emotivo homenaje a César Raúl Santoni en el Torneo de Bochas del Club Social Tupungato

El sábado 26 y domingo 27 de julio, en las instalaciones del Club Social y Deportivo Tupungato, se realizó un importante Torneo de Bochas en homenaje al querido y recordado socio y amigo, César Raúl Santoni.

La doble jornada reunió un total de 20 equipos: Cruz de Piedra, Agrelo; Unión, de Vista Flores municipal de Tunuyán, y los anfitriones del Social Tupungato.

Con un total de 46 jugadores, entre titulares y adjuntos suplentes, el torneo dio inicio el día sábado 26 de julio, y finalizó el domingo 27 de julio con la entrega de premios y un sentido homenaje al socio César Raúl Santoni. En esta ceremonia se entregaron Diplomas de Honor a todos los participantes. Estuvo presente una gran cantidad de público, y familiares de Santoni, que, además, se reunieron en el lugar en donde la emoción se apoderaba de los presentes. Al comenzar el acto, Daniel Pantaleo, integrante de la sub-comisión de bochas, hacía uso de la palabra para darles la bienvenida y agradecer a todos los presentes. El bochófilo, Daniel Ríos, integrante del Social Tupungato, hizo entrega de un presente del Club Peñarol de Bulnes, de la provincia de Córdoba, a Federico Santoni, hijo de Raúl, por la amistad desde hace tanto tiempo que compartían.

La sub-comisión de bochas, en manos del presidente Juan Domingo Bustos, hizo entrega de un cuadro con la foto del señor Raúl Santoni. El momento más emocionante del acto fue cuando los campeones del torneo, los señores Gustavo Sosa y Leo Poblete, al recibir la copa del campeonato tuvieron un emotivo gesto e hicieron entrega del trofeo a la familia Santoni, con frases entrecortadas por la emoción, expresaron: “esta copa quedará en el mejor lugar, junto a su familia”, en el lugar estaban presentes la madre de Raúl, su esposa, hijos y nietos.

Los resultados del torneo fueron:

1° Leo Poblete y Gustavo Sosa (C. S. y D. T.)

2° Miguel Ortega y Pablo Canizzo (Club Unión Vista Flores)

3° Miguel Calderón y Juan Carlos Lizarde (C. S. y D. T.)

4° Mario Nuñez y Jorge Cavalaro (C. S. y D. T.)

Luego de la ceremonia y entrega de premios, se sirvió una grata cena, compartida entre socios, amigos y familiares de Raúl Santoni. Las anécdotas y recuerdos acompañaron este sentido momento.

Cabe destacar que este torneo estuvo organizado por Damián Campos y la colaboración de toda la Sub-Comisión de Bochas de Tupungato.