Emotivo homenaje a San Martín en La Consulta por el 175° aniversario de su Paso a la Inmortalidad

Estuvieron presentes autoridades civiles y militares, Veteranos de Guerra de Malvinas y vecinos de la comunidad.

En la Plaza General San Martín, en el distrito de La Consulta, se llevó a cabo el acto protocolar en conmemoración del 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente municipal, Alejandro Morillas, el secretario de Gobierno, Sebastián Garro, junto a autoridades civiles y militares, Veteranos de Guerra de Malvinas y vecinos, quienes con su presencia rindieron homenaje al valor y la entrega que distinguieron al libertador.

Uno de los momentos más significativos fue el izamiento del Pabellón Nacional, acompañado por la Banda Militar Granadero Chepoyá. El sonido de la música y la bandera flameando en lo alto despertaron una profunda emoción en los asistentes, recordando los ideales de San Martín, tan significativos para todos.

El intendente, Alejandro Morillas, dirigió unas palabras que resonaron con fuerza entre los presentes, destacando el lado moral y patriótico del prócer y reafirmando el compromiso de la comunidad con los valores que forjan la nación. Además, subrayó que recordar a nuestros héroes es un acto fundamental para la construcción de la memoria colectiva y la reafirmación de nuestra identidad.

