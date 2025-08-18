Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 18, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 18, 2025

logo el cuco digital

Emotivo homenaje a San Martín en La Consulta por el 175° aniversario de su Paso a la Inmortalidad

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Estuvieron presentes autoridades civiles y militares, Veteranos de Guerra de Malvinas y vecinos de la comunidad.

En la Plaza General San Martín, en el distrito de La Consulta, se llevó a cabo el acto protocolar en conmemoración del 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente municipal, Alejandro Morillas, el secretario de Gobierno, Sebastián Garro, junto a autoridades civiles y militares, Veteranos de Guerra de Malvinas y vecinos, quienes con su presencia rindieron homenaje al valor y la entrega que distinguieron al libertador.

Uno de los momentos más significativos fue el izamiento del Pabellón Nacional, acompañado por la Banda Militar Granadero Chepoyá. El sonido de la música y la bandera flameando en lo alto despertaron una profunda emoción en los asistentes, recordando los ideales de San Martín, tan significativos para todos.

El intendente, Alejandro Morillas, dirigió unas palabras que resonaron con fuerza entre los presentes, destacando el lado moral y patriótico del prócer y reafirmando el compromiso de la comunidad con los valores que forjan la nación. Además, subrayó que recordar a nuestros héroes es un acto fundamental para la construcción de la memoria colectiva y la reafirmación de nuestra identidad.

FUENTE: PRENSA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Sebastián Garro sería el primer candidato del oficialismo de San Carlos para las próximas elecciones

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO