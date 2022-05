Empieza a llegar la harina subsidiada luego de más de un mes de espera ¿Qué pasará con el precio del pan?

Por Libby Rose

Hoy podría llegar a las panaderías de Mendoza.

Tras una larga espera, empezó a llegar la harina subsidiada. La bolsa debía comenzar a ser entregada antes de Semana Santa tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y las cámaras del sector para fijar el precio del pan francés por 90 días, pero el rechazo de las molineras postergó su llegada más de un mes.

En las últimas horas la harina comenzó a llegar a algunas provincia y se presume que hoy podría arribar a panaderías de Mendoza donde medio del conflicto, los precios se incrementaron dos veces durante mayo y la pregunta es si bajarán.

“Ayer tuvimos contacto con varios panaderos de la provincia y entre hoy y el jueves ya tendríamos que está recibiendo la harina. Todavía no he tenido contacto con alguien que la haya recibido”, informó Cristian Di Betta, presidente de la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza, en diálogo con El Cuco Digital .

“En Salta algunos han recibido la harina a un precio inferior tal cual quedamos con el Gobierno. Pero nosotros seguimos en la dulce espera, esperamos que hoy la empiecen a recibir los panaderos, sería una alegría para todos”, agregó.

Sobre el precio del pan, Di Betta anticipó que no bajará pero que no superará los $300. “No bajará nosotros mantuvimos los precios hasta el viernes que volvimos a subir esos 20 pesos, de $270 a $290 el kilo, porque también lo habíamos acordado con Roberto Feletti (renunció ayer a la Secretaría de Comercio de la Nación) el viernes pasado. Hasta $290 podemos mantener el precio del pan. El acuerdo es que el pan no supere los $300 a nivel nacional como estaba pasando en algunas panaderías de Buenos Aires que tenían el kilo a 320,340 y es lo que no quería el Gobierno”, explicó.

Según explicaron desde la Cámara mendocina, desde enero a mayo la grasa (20 kg) pasó de 2.400 a $5.500; la margarina (20 kg) de $5.200 a $8.900; la harina (25 kg) de $1.150 a $2.200; el paquete de levadura de $180 a $220; además de los incrementos semanales de lácteos, aceite y aditivos.

“Nosotros seguimos absorbiendo todos los aumentos de nuestro sector y aguantamos más de 60 días seguir trabajando con los mismos precios sin recibir la harina subsidiada. O sea, lo que va a provocar la harina subsidiada es que el pan no supere los $300, vamos a mantener el precio de $290 mientras llegue y se entregue esa harina subsidiada”, reiteró el presidente de la Cámara de Panaderos de Mendoza.