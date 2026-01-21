Facebook X-twitter Youtube Instagram

En 15 días, la ANSV detuvo casi mil personas por manejar bajo efectos del alcohol: video

En total se controlaron 231.962 vehículos en 2913 controles que se hicieron en las diferentes rutas del país.

Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), realizó un total de 2913 controles en diferentes rutas del país, donde se controlaron 231.962 vehículos.

Como resultado de estas maniobras, durante estos primeros 15 días, se realizaron un total de 5085 multas a distintos conductores. De ese total 966 fueron por alcoholemia positiva.

Según la información aportada, del total de conductores alcoholizados, hubo tres que marcaron los registros más altos. Quien encabeza esa lista es un conductor de moto, de General Güemes, Salta, que alcanzó lo máximo del alcoholímetro 3 gramos.

Luego aparecen un conductor de Gualeguaychú, Entre Ríos, que dio 2,84 gramos y el tercero un conductor que fue detenido en la Ruta 12, Misiones con 2,71 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por fuera de los resultados de los controles de alcoholemia, la infracción más multada fue la falta de RTO o VTO (según cada provincia) donde se realizaron 838 multas, por falta de documentación 586, no uso de cinturón 586, patentes irregulares 372 y por maniobras evasivas peligrosas o fuera de lugar 30.

Los operativos se realizan todos los días y se trabaja de forma coordinada entre las provincias y los municipios, informaron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Video

