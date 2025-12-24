En 30 días comenzaría la reparación de la ruta 143, entre San Carlos y San Rafael

La Ruta Nacional 143 es una de las incluidas en el convenio firmado por el Gobierno de Mendoza con Vialidad.

La reconstrucción de la Ruta Nacional 143 está a punto de ponerse en marcha, anunció el Gobierno de Mendoza. Se intervendrán 107 kilómetros de un trazado con 58 años de antigüedad que conecta los departamentos de San Rafael y San Carlos. Cuándo comenzarán los trabajos y de cuánto será la inversión.

Este martes, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, indicó que la obra ya fue adjudicada en sus distintos tramos, por lo cual, solo resta que finalicen los trámites administrativos. “Estaríamos empezando en unos 30 días, aproximadamente”, aseguró.

Se trata de una ruta que la Provincia decidió asumir su control para dar solución a los problemas estructurales ante la falta de respuesta del Estado nacional. Para ello, el Gobierno de Mendoza firmó un convenio con Vialidad Nacional, que fue ratificado por la Legislatura, que le permitió la ejecución, la conservación y el mantenimiento de tramos de distintas rutas nacionales (RN 7, RN 40 y RN143).

La renovación se realizará en tres tramos: de Av. Rawson a El Toledano, de El Toledano a Rotonda El Cristo, y de Rotonda El Cristo a Pareditas. En cuanto a las empresas adjudicatarias, la funcionaria explicó que primer tramo será ejecutado por una UTE integrada por Black Shadow y Horizonte, el segundo estará a cargo de Cartellone y el tercero lo realizará Ceosa.

La noticia del pronto comienzo de los trabajos -que incluyen la reparación de banquinas y estructuras, la colocación de una base granular y nueva carpeta asfáltica, y la instalación de señalización vial- la dio Badui en Casa de Gobierno tras la firma de convenios con el intendente sanrafaelino, Omar Félix, para obras de infraestructura.

Presupuesto y plazos

Badui detalló que los montos finales de adjudicación quedaron por debajo del presupuesto oficial. La inversión total prevista era de unos U$S 40 millones de dólares, pero finalmente se adjudicó por alrededor de U$S 35.

En cuanto a los plazos de ejecución, los tramos comprendidos entre Pareditas y el ingreso a San Rafael se realizarán en 12 meses; mientras que el tramo urbano -entre la Rotonda del Cristo y la Rotonda de Ingreso a la ciudad- demandará 18 meses.

Las obras

Tramo 1, Rawson a Rotonda del Cristo/Ruta Prov. 150: ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al Aeropuerto.

Tramo 2, Rotonda del Cristo a Río Seco de Las Peñas: repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética.

Tramo 3, Río Seco a Pareditas/Ruta 40: repavimentación y ensanche de 48 km, banquinas consolidadas y señalética moderna.

Estas intervenciones generarán desvíos de tránsito. En ese sentido, el Gobierno pidió comprensión a los conductores y remarcó la necesidad de intervenir en esta ruta después de 40 años sin mejoras.

