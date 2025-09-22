En busca de dólares, el Gobierno Nacional decidió bajar a cero las retenciones a los granos

Frente a la escalada de la divisa extranjera de los últimos días, el gobierno hizo oficial la reducción a cero de las retenciones a los granos.

El Gobierno Nacional anunció este lunes por la mañana que no cobrará retenciones a los granos hasta el 31 de octubre. La medida fue oficializada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el marco del clima de tensión cambiaria que atraviesa el país desde hace una semana y que busca conseguir más dólares a través del campo.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin”, señaló Adorni a través de sus redes sociales.

Con esta resolución, el Gobierno intenta reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.

Según estimaciones del sector, el stock disponible en granos tiene un valor aproximado de US$ 10.000 millones. El gobierno busca que buena parte de esos granos guardados por los productores en las próximas seis semanas.

“Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo”, expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras.

El Gobierno sigue de cerca la suba del dólar, que en los últimos días superó la banda cambiaria de flotación establecida, superando los $1515 para su venta. Por ello, en apenas tres días, el Banco Central vendió US$ 1.100 millones. Se trata de una cláusula especificada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual detalla que el Banco Central debe vender divisas una vez que el dólar toca la banda.

El BCRA no vendía reservas desde el 11 de abril de 2025, horas antes de que la administración libertaria levantara el cepo cambiario y fijara dicho sistema de flotación mencionado.

La determinación se tomó mientras el Gobierno intenta cerrar un acuerdo con Estados Unidos para lograr algún tipo de asistencia financiera para garantizar los pagos de la deuda que se avecinan en 2026. De hecho, el presidente Javier Milei viajará en las próximas horas al país norteamericano para reunirse con su par republicano, Donald Trump.

Fuente: Diario El Sol