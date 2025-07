“En circunstancias muy adversas estamos entregando estas casas, porque elegimos hacernos cargo y no que la gente siga sufriendo”

Así se expresó Alfredo Cornejo en la entrega de viviendas en Tupungato. Tanto el gobernador, como el intendente Aguilera remarcaron que, la obra pública “no se para en Mendoza”, asumiendo el rol que la siempre tuvo el gobierno nacional.

Este miércoles a las 10.30 horas, el Gobernador Alfredo Cornejo, junto al titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero, entregaron 15 viviendas del barrio Nuestra Casa, en el departamento de Tupungato. El encuentro se llevó a cabo en ruta 89, loteo Tisa, Cordón del Plata, Tupungato.

Durante la entrega, el gobernador de la provincia de Mendoza expresó: “En circunstancias muy adversas estamos terminando y vamos a concretar las 43 en dos o tres meses más, vamos a volver. En circunstancias adversas porque nos gusta contar nuestra parte de administración, de gestión del esfuerzo que lleva pero creo que a los 43 adjudicatarios no hace falta contarle esas dificultades al contrario, ellos son los que lo han sufrido. Hay un montón de viviendas que tuvimos que recuperarlas a partir de cooperativas que no funcionaban muy bien o operatorias que no funcionaban correctamente, que las financiaban del Gobierno Nacional pero le mandaban un ‘puchito’ que no adjudican o le adjudicaban a otro y así sucesivamente y eso ha hecho que una casa por humilde que sea terminan dilatando su construcción tanto años con errores y mala política ha llevado a estás situaciones que hay en muchos lugares de la provincia”.

Seguidamente señaló que “también en otras operatorias, los gobiernos nacionales de todos los signos políticos han ido abandonando la financiación de la vivienda en las provincias. El Gobierno Nacional actual dejó claro que no va a seguir financiando todas estas operatorias, así que hemos asumido en muchos departamentos que lo vamos a hacer con recursos de la provincia y podemos hacerlo porque la provincia está bien administrada”.

El gobernador explicó que otras provincias mantienen proyectos detenidos hace 15 años y que, gracias a una administración positiva, Mendoza puede asumir responsabilidades que no son propias del municipio.

Respecto al tiempo de espera de quienes han aguardado por su vivienda, Cornejo afirmó que: “le pedimos disculpas desde el Estado, en ese sentido les queremos decir que tampoco abandonamos la política de seguir construyendo viviendas y siempre explicamos que aspiramos a un país normal, que crezca y normalice su economía que no dependa de nadie para acceder a una vivienda sino que pueda ir al banco y sacar su crédito como es en países con economía estable hace muchos años, como Chile”.

Por último, concluyó: “Hasta que eso ocurra no vamos a abandonar la política de viviendas, vamos a terminar lo que está inconcluso como este caso y vamos a mantener nuestra política incluso con cuotas que aproximen a un alquiler de mercado, que en este caso no es así que van a pagar unas cuotas de 50 mil pesos pero creemos que el esfuerzo de pagar esa cantidad vale como gesto y vale la pena que se sientan parte de ese esfuerzo con una pequeña cuota”.