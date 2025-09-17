En defensa de la educación pública y el financiamiento universitario, esta tarde se llevará adelante una masiva marcha

Por tercera vez durante el Gobierno de Javier Milei, los estudiantes universitarios marcharán en defensa de la educación. Lo hacen luego de que el primer mandatario vetara la ley de Financiamiento Universitario.

Estudiantes, docentes, graduados y público en general se concentran en la tarde del miércoles en la Tercera Marcha Universitaria, una movilización que se espera multitudinaria en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el presidente Javier Milei. El acto principal será en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso, pero habrá manifestaciones en todo el país.

La marcha se lleva adelante bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta” y tendrá su acto central a las 18 mientras, en paralelo, se debatirá en la Cámara de Diputados el rechazo del mandatario, bajo el argumento de que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda legislación que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.

La marcha recibió la adhesión y la convocatoria de amplios sectores sociales y políticos que se sienten agredidos por las medidas de recorte y desinversión del gobierno nacional encabezado por Milei. Así, además de los centros de estudiantes y de los gremios docentes y no docentes, la Confederación General del Trabajo (CGT), anunció en un comunicado que se sumará a la marcha. Y también lo harán los trabajadores del Hospital Garrahan, que denuncian el ajuste en salud pediátrica, las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), colectivos de artistas vinculados al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA y el Instituto del Teatro (INT).

La protesta no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires. En Rosario, la concentración será en Plaza San Martín y avanzará hasta Puerto Joven. En Mendoza, la UNCuyo organizará el acto central en su campus. En Córdoba, la marcha partirá de la Universidad Nacional de Córdoba hacia el centro. En Tucumán, estudiantes y docentes se reunirán en Plaza Independencia.

Además, habrá convocatorias en La Plata, Mar del Plata, Santa Fe, San Juan, Catamarca y Jujuy, donde universidades y gremios confirmaron actividades en rechazo al veto presidencial. De esta forma, la Marcha Federal Universitaria tendrá un alcance nacional con réplicas en casi todas las capitales provinciales.

Fuente: C5N