En el Día de la Policía de Mendoza, un subcomisario nos cuenta los desafíos y alegrías que le regala su profesión

Se trata del subcomisario de la UEP Tunuyán, Alejandro Benegas.

Este miércoles 20 de octubre, es el Día de la Policía de Mendoza. El nacimiento de la fuerza policial provincial se remonta unos meses después al 25 de mayo de 1810, cuando el coronel don José de Moldes fue enviado por la Junta de Buenos Aires para constituirse en teniente gobernador de Mendoza.

El 20 de octubre de ese mismo año, Moldes dictó un bando en el que plasmó infracciones y faltas de los pobladores, designando a la vez al teniente alguacil Fernando Luna, a cargo de cuatro soldados.

Esta medida se consideró como la primera manifestación legal de crear y disponer de una función policial a cumplir bajo la vigencia de autoridad argentina, independientemente de los mandos coloniales.

Para darles una cobertura legal, el gobierno dictó un decreto con fecha del 8 julio de 1988 en donde se fija el 20 de octubre como Día de la Policía de Mendoza.

En este sentido, El Cuco Digital decidió entrevistar a Alejandro Benegas, subcomisario de Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán, y vocero departamental, encargado de comunicarse con los medios de comunicación de la región para informar lo que sucede en la vía pública.

-Alejandro podés contarnos ¿por qué elegiste ser policía?

Yo estaba estudiando ingeniera electrónica pero en el año 1999 hubo un cambio de ley, la 6722 disponía cambios en la política de la Policía donde el estudio iba a ser el fuerte y eso es lo que me gustó. Me gustaba que fuera más profesional el efectivo policial y me incliné por esta carrera. Actualmente, llevo 19 años como oficial. Primero hice la licenciatura en Seguridad Pública en la Ciudad de Mendoza y luego, cursé tres años de abogacía. Con el tiempo me casé y como tenía domicilio en Tunuyán, me vine al Valle de Uco.

-¿Cuáles son los desafíos de la profesión?

Siempre el desafío ha sido la familia porque no tenemos un horario fijo, muchas veces hay situaciones en donde se amerita nuestra presencia. No estar muchas noches en casa, en mi caso eso ha sido un desafío. Otro desafío es darle a la comunidad lo que los ciudadanos quieren y se merecen, pero bueno, hay que esforzarse para ayudar a donde prestamos servicios.

-¿Y los beneficios o las alegrías que has cosechado?

Como beneficio puedo decir que cada día es diferente, la monotonía aca no existe porque las circunstancias cambian todos los días. Por otro lado, los compañeros de guardia se convertían en nuestra segunda familia porque pasábamos muchas horas juntos. Sabíamos cómo estaban, si estaban contentos, alegres, y hemos pasado buenas y malas juntos. Una amistad de trabajo netamente.

-¿Recordas alguna intervención donde peligró tu vida?

Sí, en el 2003 hubo un conflicto en un barrio complicado en Guaymallén y en el hecho hubo un tiroteo y perdió la vida un compañero nuestro que tenía la jerarquía de agente, en su momento fue muy complicado, nos marcó a todos. En el lugar estábamos alrededor de 10 policías y podríamos haber sido cualquiera de nosotros.

-Actualmente, te desempeñas cómo subcomisario de la UEP, ¿nos describirías cuál es tu función?

Como superior de la UEP recibo órdenes de las jefaturas y en base a eso establecemos trabajos en la operatividad. Las llamadas al 911 son dirigidas al personal de la UEP básicamente. Además, nos encargamos de cuidar la seguridad de los ciudadanos en las calles. Diagramamos las guardias, entre otras tantas funciones.