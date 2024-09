En el Día de la Secretaria, entrevistamos a Sandra Bengolea, la “histórica” y querida secretaria del hospital Scaravelli

El hospital funciona hace 35 años y ella lleva 34 años trabajando.

Hoy en el Día de la Secretaria, desde El Cuco Digital, destacamos el trabajo de Sandra Bengolea, la histórica secretaria del hospital Scaravelli del departamento de Tunuyán.

El hospital Regional Antonio José Scaravelli, fue puesto en funcionamiento en el año 1989 y Sandra llegó al hospital a desempeñarse en tareas administrativas en el año 1990. Los primeros 5 años fueron como contratada y desde el 1995 recibió su nombramiento.

“Al poco tiempo de que pusieron en funcionamiento el hospital, comencé a trabajar, siempre trabajé en la parte administrativa, primero hice la parte de estadísticas, luego farmacia, recursos humanos, hasta que llegue a la secretaría de la dirección en el año 1995”, comentó Sandra.

Además, recordó: “como secretaria de la dirección del hospital, arranqué con la dirección del doctor Carlos Alberto Nasif y luego de eso pasaron varios directores, pero siempre me dejaron en la secretaria de dirección”.

foto: EL CUCO DIGITAL- Sandra Bengolea

“Luego trabajé con los directores Carmelo Fazio, Jorge De Pedro, Gustavo Perone, Guillermo Ferro, Adela Rossi, Emilio Nahim, Mauro Acuña y el actual Luis López, algunos directores fueron y luego volvieron a dirección, pero siempre me mantuvieron en el cargo”.

“Llevo toda una vida trabajando acá, nunca me lo imagine, me pone muy feliz poder hacer esto, les agradezco a todos mis compañeros, doctores, enfermeros y directores, que siempre me trataron y me tratan con mucho cariño”, aseguró Sandra.

“Tengo 34 años de trabajo, los años de aporte los tengo, pero no me da la edad para jubilarme, así que me quedan todavía algunos años para seguir trabajando, solo tengo palabras de agradecimiento para todos”, concluyó emocionada hasta las lágrimas, Sandra Bengolea.