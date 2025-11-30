En el día del Mate ¡mirá que reflexiones mandó el doctor Bouillard! “Un alimento para el alma”

Hoy es el DÍA DEL MATE.

Hoy, día del MATE. Esa infusión que es un “tiempo/espacio” de compartir, pensar, reflexionar sea en compañía; o esa vez primera que te fuiste sólo a cebarte unos mates, todo un signo de emancipación y madurez, ¿por qué no? Más que una bebida, es un alimento para el alma tal vez…..

Es un arte también, desde la elección del mismo material, calabaza, vasito, metálico, madera, con base o sin ella, pequeños, grandes y medianos; porongo le dice algún uruguayo. Más campestre o cheto, el de casa o para salir. Bombilla oval, redonda recta, fija, desarmable para su lavado, eso sí inolvidable….siempre en la mochila debe estar, porque de olvidar…malograras ese lugar.

El agua, que si es a pava como la vieja escuela, sobre el fuego las 24 hs. o sobre la cocina a leña, eléctrica como se estila ahora y que no sea la Chilena que te la hierve.

El termo, cualunque, de vidrio hasta hace una década o más; inoxidable o el Stanley que en la mochila de alta montaña no llevarás, porque tú espalda romperás.

La Yerba, que si con palo, más o menos hoja y que harás si polvillo dejarás o sacarás. La amarilla a secas, la negra, o la que tiene dorado pa exportar….que si tiene alguna hoja de burro, menta, cedrón, naranja o algún yuyo más!!! La técnica de la colocación de la yerba en el mate, que si palo abajo y hoja arriba sacudiendo de forma invertida. El arte de la colocación de la bombilla y vertido del agua después.

Nunca falta la discusión filosófica que poco tiene que ver con lo nutricional, que si amargo, azúcar y hasta algunos con edulcorante .

¡Eso sí! Cómo en una orquesta donde el director maneja la batuta, en este arte de matear el que maneja hasta la conversación con pausas, si ronda para la derecha, izquierda, en cruz, más rápido o lento, es esa persona que llamamos el ” cebador”. Nunca falta como en el asado el que mete bocado del cómo encarar la tarea.

También a tener en cuenta si de mañana, sólo sin meter bocado alguno, o por las tardes acompañado de alguna galleta o bizcocho de grasa.

Lo más importante, sólo o en reunión, es la ocasión de compartir ese tiempo/espacio, sea con un pensamiento, rumeando una idea, compartiendo una emoción, pasión, cuento o mejor aún algunas estrofas con guitarra criolla. Suerte cultural la nuestra que compartimos con los Uruguayos, es esta forma de tenerlo, pa engañar al estómago o alimentación de cuerpo y alma…..Salud Mate….Hasta emogi ligó.

(texto y foto gentileza doctor Pablo Bouillard)