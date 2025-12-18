En el marco del Día del Peluquero Canino, Natalia nos recuerda que el amor también se expresa con un buen corte y mucho mimo

Por Antonella Escobar.

Ayer se celebró el Día del Peluquero Canino, una efeméride que se conmemora desde 2010 gracias a la iniciativa de la profesional Susana Bruno, con el objetivo de homenajear a quienes se dedican al cuidado de la salud y la estética de nuestras mascotas.

En el Valle de Uco, contamos con varios profesionales que ejercen esta labor con dedicación y cariño. Entre ellos se encuentra Natalia, oriunda de La Consulta que desde 2023 se dedica a la peluquería canina. Su amor por los animales nació en la infancia y, como ella misma cuenta, incluso encontró en su esposo a un compañero que comparte esa misma pasión.

En diálogo con El Cuco Digital, Natalia relató que su principal motivación para iniciarse en este oficio fue su sobrina, quien estudia Veterinaria y también es peluquera canina. Además, su cuñada ejerce la misma profesión. Inspirada por ellas, decidió formarse en la provincia de Mendoza y, desde entonces, ha participado en diversos seminarios para seguir perfeccionándose. “Es mucho el conocimiento y debemos concientizar sobre el cuidado del pelaje de las mascotas”, afirmó.

Sus primeros pasos en la profesión no fueron fáciles: “Empecé con mucho miedo, pero siempre me rodeé de gente que me ayudaba a seguir adelante, tanto mi familia como mis compañeros de trabajo”, recuerda.

En su emprendimiento, Peluquería Canina Natalia, la organización es clave. Cada noche, recuerda a los tutores los turnos programados para los días siguientes. Ofrece servicios completos: corte de pelo, corte de uñas, limpieza de orejas y almohadillas. Los perritos se van peinados, perfumados y con accesorios, listos para lucirse.

Uno de los momentos más gratificantes para Natalia es cuando “los animalitos llegan contentos y con confianza”. Sin embargo, también reconoce que hay desafíos: “Algunos perritos mayores requieren un trato especial. Cada uno tiene su carácter, pero cuando vienen seguido, se van acostumbrando. Siempre les digo a los tutores que es importante traerlos con frecuencia. El primer corte debe ser especial, porque marca su experiencia en la peluquería. Busco que sea un ambiente tranquilo, armonioso y lleno de amor”.

Para evitar el estrés, cada turno dura aproximadamente dos horas. Natalia se toma el tiempo necesario para que cada perrito se sienta cómodo: los recibe con cariño, los llama por su nombre, les pone música relajante si están nerviosos y les permite caminar y explorar el lugar para que se familiaricen con el entorno.

Además, destaca que el cuidado estético y el bienestar van de la mano: “Tanto en verano como en invierno, mantener una piel sana es fundamental”.

Quienes deseen llevar a sus mascotas a Peluquería Canina Natalia pueden hacerlo con total confianza. Para agendar un turno, solo deben comunicarse al siguiente número telefónico:2622412092