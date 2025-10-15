En el marco del Mes de la Inclusión, Tunuyán invita a la comunidad a participar en actividades recreativas, deportivas y artísticas

La plaza contará con distintos sectores especialmente preparados: la fotocabina y la plataforma 360, donde los participantes podrán llevarse un recuerdo del encuentro.

En el marco del Mes de la Inclusión, el próximo jueves 16 de octubre la Plaza Departamental será el punto de encuentro para una gran jornada abierta con múltiples actividades recreativas, deportivas y artísticas. La propuesta está destinada a las escuelas especiales de todo el Valle de Uco y a los estudiantes de nivel primaria del departamento, con el propósito de promover espacios de participación, encuentro y aprendizaje compartido.

Organizada por la Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Gestión Social, la jornada busca generar instancias donde personas con y sin discapacidad puedan compartir experiencias, derribar barreras y fortalecer una comunidad más empática, respetuosa y diversa.

Durante la mañana se desarrollarán actividades como la carrera en silla de ruedas, el básquet y vóley sentado, además de un espacio de arte y un espacio de calma. Cada propuesta está pensada para garantizar la participación en igualdad de condiciones, priorizando el respeto, la empatía y el trabajo en equipo.

Las disciplinas adaptadas, como el vóley y el básquet en silla de ruedas, permitirán a los asistentes vivenciar el deporte desde una nueva perspectiva, promoviendo la inclusión y el juego colectivo. Además, se sumará la participación del Ejército Argentino, que acompañará con actividades recreativas abiertas al público.

La plaza contará con distintos sectores especialmente preparados: la fotocabina y la plataforma 360, donde los participantes podrán llevarse un recuerdo del encuentro; el espacio de arte, con propuestas creativas accesibles para todas las edades; y el espacio de calma, pensado para quienes necesiten un momento de tranquilidad y autorregulación sensorial.

El evento tiene como propósito sensibilizar a la comunidad sobre los derechos, capacidades y contribuciones de las personas con discapacidad; visibilizar las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que aún existen; e impulsar la participación activa de todos los sectores de la sociedad.