En el Valle de Uco se sumaron al reclamo para que vacunen a chicos de riego con Pfizer

Familias sancarlinas se movilizaron en la Terminal de Eugenio Bustos. La palabra de una madre.

Mientras avanza el plan de vacunación contra el coronavirus en todo el país, aún no hay certezas sobre qué pasará con los menores de 18 años con discapacidad, una franja etaria que todavía no recibió ninguna dosis.

Por esa razón el día sábado, familias agrupadas en la red “Vacuname Chicos en Riesgo” reclamaron en diferentes puntos del país que se apruebe el ingreso de las vacunas elaboradas por Pfizer, la única habilitada para ellos.

En el Valle de Uco no fue la excepción. Madres y padres de San Carlos se concentraron en la Terminal de Eugenio Bustos para pedir por la compra de las vacunas elaboradas por el laboratorio estadounidense.

Hasta el momento, el Gobierno aseguró que se está esperando que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) apruebe la aplicación en menores de la vacuna del laboratorio Moderna, luego de que llegara al país una donación de 3,5 millones de dosis por parte del Gobierno de EE.UU.

Reclamo en Eugenio Bustos, San Carlos

“Somos un grupo de papás y mamás con hijos de riesgo y estamos peleando por una vacuna, que es la Pfizer, la única que está aprobada desde diciembre pasado para ellos”, expresó Mariana Salomón a El Cuco Digital, madre de un chico de 16 años con epilepsia refractaria y displacía cortical frontal.

“Los días se nos están yendo y no podemos perder más el tiempo porque los chicos no pueden salir, no pueden ir a las escuelas, no pueden hacer sus terapias, y también están en riesgo con nosotros porque, por ejemplo, yo tengo otro hijo de 18 años que está cursando 5to año y es un riesgo cuando él va a la escuela, ya que puede traer el Covid a casa y pueda infectar a su hermano (…) Nosotros de alguna manera lo estamos exponiendo y no tiene ni una vacuna”, argumentó la mujer.

Más adelante Mariana insistió en que no quieren que “sigan pasando los días y los chicos no estén vacunados. Es un derecho que tienen y no hay difusión de esta situación. Hablaron mucho de los abuelos, y nos parece espectacular, pero nosotros no podemos seguir callados, entonces nos hemos nucleado en “Vacuname”, y estamos haciendo esta movilización a nivel nacional. El sábado nos juntamos acá en San Carlos, también en Mendoza en la Legislatura, en Rivadavia en la Plaza departamental; y estamos convocando a todos los que tienen hijos con algún riesgo a esta red de familia. Estamos queriendo de una vez por todas la vacuna Pfizer, la única autorizada y probada para estos chicos”.

Reclamo en la Legislatura de Mendoza

Por otro lado, la mamá comentó que van a continuar con acciones que ayuden a seguir visibilizando su situación y a lograr su objetivo: ·Posiblemente nos juntemos con la directora de acá del Hospital Tagarelli (Silvina Córdoba) y le vamos a pedir que se haga un registro de chicos con morbilidades y cuáles son los que están vacunados dentro de este rango de menores de 18 años. Creemos que este empadronamiento va a servir para agilizar de alguna manera para que sean vacunados lo antes posible”.