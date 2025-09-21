En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Varios vecinos del departamento de San Carlos informaron a través de las redes sociales que sufrieron percances en sus hogares debido a la intensa cantidad de lluvia.

Durante la tarde noche del sábado, una fuerte tormenta azotó al Valle de Uco, tal como lo había anticipado el servicio de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza. En varias zonas del departamento de San Carlos se registró la caída de granizo durante varias horas, mientras que en Tunuyán el fenómeno se presentó pasadas las 01:00 de la madrugada.

Varios vecinos del departamento de San Carlos informaron a través de las redes sociales que sufrieron percances en sus hogares debido a la intensa cantidad de lluvia. Los lectores de El Cuco Digital señalaron que las zonas más afectadas fueron Chacón y La Consulta, dentro del mismo departamento.

En Tupungato también se registraron lluvias, mientras que en Tunuyán se reportó la presencia de granizo acompañado de precipitaciones.

Para este domingo, el pronóstico indica la posibilidad de tormentas aisladas en la región.

