En la búsqueda de su perra una vecina de La Consulta rescató a Romer, otra mascota que estaba perdida

El perrito fue encontrado el día martes. En comunicación con El Cuco Digital, Olga explicó cómo fue el reencuentro con su familia y que aún continúa en la búsqueda de su mascota Bubu.

El día martes en horas de la tarde Olga, una vecina de La Consulta, a través de las redes sociales se enteró por medio de una publicación que había un perrito en el colector de la calle Ejército de Los Andes.

Tras ello, el miércoles salió al mediodía para saber si se trataba de Bubu, su perrita desaparecida hace un mes, pero no era así, sin embargo se encontró con un perrito asustado que corría de lado a lado en el colector.

Gracias a la ayuda de un uniformado pudo rescatar al animal que no podía salir. “Lo dejé suelto pero se veía muy desorientado y ante la posibilidad de que volviera a caer nuevamente me lo traje para que no muera de frío y hambre”, contó la mujer a El Cuco Digital.

Foto: perrito desorientado en el colector

Tras esto, Olga rápidamente buscó a los dueños pero no encontraba respuestas. Finalmente hoy viernes 14 de julio en horas de la madrugada, un hombre la contactó por mensaje de texto: “Era un señor de Eugenio Bustos diciendo que creía que era su perrito, aunque no se explicaba cómo vino a parar al colector a 7 km“.

Seguidamente expresó: “Por motivos de que el dueño y yo trabajamos en horarios disparejos, recién ahora pudimos encontrarnos para que verificará si realmente era su mascota”.

Tras verificarlo, efectivamente era su mascota: “Era su Romer; fue hermoso ver la emoción del perrito al verlos aparecer y la de su familia al poder encontrarlo y volver a casa con él”, dijo emocionada la vecina.

Olga también contó cuáles fueron los motivos de cuidar al perrito y compartirlo en las redes sociales: “Lo publiqué porque creo que los animalitos saben quién es su familia y cuando el amor es mutuo la vida conspira por ese maravilloso reencuentro”. “No fue la gran acción, sólo hice lo que creí correcto”, finalizó.

La mascota reunida con su familia.

Olga continúa en la busqueda de su mascota Bubu

Además, expresó Olga: “Me gustaría que alguien, quien quiera que sea me aporte información que me lleve a encontrar a mi Bubu”.

Bubu es una perrita de un año, mediana y de color marrón que desapareció el jueves 1 de junio, aproximadamente a las 16:30 horas en zona centro cerca de la YPF ubicada en La Consulta.

Por cualquier dato comunicarse inmediatamente al siguiente número telefónico: 2622436127.