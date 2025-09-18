En la inauguración de las XXVIII Jornadas Nacionales de Tribunales de Cuentas, Cornejo anunció un edificio único para los organismo de control

Se pretende que en un mismo lugar estén integrados distintos organismos, dotados de tecnología y hacer más eficiente el gasto del Estado.

Durante tres días —miércoles, jueves y viernes—, el Hotel Hilton de Guaymallén es sede del encuentro más importante del país en materia de control público. Participan autoridades de organismos provinciales y municipales, junto a invitados internacionales provenientes de Brasil.

En paralelo, se desarrolla la 3ª Reunión Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina, junto a actividades técnicas organizadas por el Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones (IETEI).

En esta oportunidad y con el objetivo de implementar políticas para fortalecer las instituciones, dotarlas de tecnología y para garantizar un control eficaz, el Gobernador anunció la construcción de un edificio que nuclee a los tres organismos de control: la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, que son constitucionales, y la Oficina de Ética Pública, creada por ley. “Queremos que en 2027 estén integrados en un mismo lugar, dotados de la más alta tecnología, para optimizar el gasto del Estado y fortalecer el control”, explicó.

Cornejo también subrayó que la discusión sobre la presión impositiva debe estar acompañada de un uso eficiente de los recursos públicos. “El verdadero punto de la discusión sobre impuestos en Argentina está en la eficiencia del gasto público. Se puede y se debe bajar impuestos, pero eso solo es posible si el gasto se administra de manera eficaz. Allí los órganos de control cumplen un papel esencial para dar legitimidad al servicio público”, sostuvo.

En su discurso puso en valor que la jornada nacional se realice en nuestra provincia al mencionar que “es un orgullo que esta actividad tenga carácter internacional y que Mendoza sea elegida para este encuentro”.

El Gobernador además destacó la importancia del control para el fortalecimiento de la gestión. Así, señaló que “los órganos de control no deben concebirse como un contrapoder, sino como aliados en la búsqueda de eficiencia. Los gobiernos necesitan ser auditados, porque quienes creemos en la democracia sabemos que el control fortalece la gestión”.

Mendoza como referencia nacional

Por su parte, Sergio Tomás Oste, presidente de la Secretaría Permanente de los Tribunales de Cuentas de la República Argentina, valoró la experiencia mendocina como modelo a nivel nacional. “Mendoza siempre ha sido un ejemplo para nosotros. Fue pionera en digitalización, en certificaciones de calidad y ahora avanza en inteligencia artificial aplicada a la gestión pública. Miramos con admiración el trabajo de este Tribunal y lo tomamos como referencia permanente”, destacó.

Asimismo, Oste resaltó la importancia del control técnico para la gestión pública. “No hay nada más valioso para un gobernador o un intendente que un informe técnico, porque le permite saber si un funcionario está cumpliendo correctamente su tarea. El control serio y profesional da seguridad en la gestión y fortalece la democracia”.

Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas de Mendoza, Néstor Parés, agradeció el apoyo del Ejecutivo para la realización del encuentro. Además, destacó el rol de los trabajadores del organismo y su compromiso permanente: “El Tribunal de Cuentas de Mendoza es obra de sus empleados, de su esfuerzo a lo largo de los años. Muchos ya se jubilaron, otros siguen aportando, y hoy me siento orgulloso de decir que contamos con un tribunal ejemplar”.

El encuentro en Mendoza reúne a representantes de tribunales de cuentas provinciales de todo el país y autoridades internacionales, que intercambian experiencias y exponen sobre los desafíos actuales de los organismos de control en el marco de las transformaciones tecnológicas y sociales.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza