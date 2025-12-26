En la madrugada de este viernes se incendió una casa en San Carlos y las perdidas fueron totales

El hecho ocurrió minutos antes de la 01.00 de la madrugada de este viernes.

Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Carlos y efectivos de la Comisaría 18, fueron alertados por un incendio en una vivienda ubicada sobre Ruta 40 kilómetro 104.

Al arribar al lugar, constataron la veracidad del hecho y se comenzó a actuar de inmediato en las llamas, que lograron ser controladas luego de varios minutos.

Lamentablemente, las pérdidas del inmueble fueron totales, ya que se trataba de una vivienda tipo prefabricada con material altamente inflamable. Además, informaron que al momento del hecho no se encontraban habitantes en el interior, por lo que no hubo heridos.

Por el hecho, intervino el ayudante fiscal de turno, quien ordenó realizar las medidas correspondientes al hecho y se esperan las pericias que realizará personal de bomberos de la policía para intentar conocer las causas del hecho.