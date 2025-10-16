Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 16, 2025

En MAX LIMPIO encontrá el regalo para todas las mamás de tu vida! Mirá cuántas cosas lindas!!!

Día de la Madre en MAX LIMPIO
Para todos los gustos y bolsillos.

MAX LIMPIO trajo de TODO, para TODAS LAS MAMÁS de tu vida.

Regalos de bazar, con cosas muy especiales, pequeños electrodomésticos, detalles personales, cuchillería de muy buen gusto y calidad, termos y mates con diferentes estilos y diseños, adornos, santería y muchísimo más, para agasajar a tu mamá y a todas las mamás de tu vida.

Acercate a MAX LIMPIO en sus dos direcciones de Eugenio Bustos: Don Bosco 417, y Arenales y Bonfanti.

También podés llevarte todo para la limpieza de tu hogar y tu empresa.

Y NO TE OLVIDES que MAX LIMPIO tiene TODO para TU PILETA, con un asesoramiento personalizado.

MIRÁ CUÁNTOS REGALOS PARA MAMÁ!!! Y HAY MUCHOS MÁS!!!

