En MAX LIMPIO encontrá el regalo para todas las mamás de tu vida! Mirá cuántas cosas lindas!!!

Para todos los gustos y bolsillos.
MAX LIMPIO trajo de TODO, para TODAS LAS MAMÁS de tu vida.
Regalos de bazar, con cosas muy especiales, pequeños electrodomésticos, detalles personales, cuchillería de muy buen gusto y calidad, termos y mates con diferentes estilos y diseños, adornos, santería y muchísimo más, para agasajar a tu mamá y a todas las mamás de tu vida.
Acercate a MAX LIMPIO en sus dos direcciones de Eugenio Bustos: Don Bosco 417, y Arenales y Bonfanti.
También podés llevarte todo para la limpieza de tu hogar y tu empresa.