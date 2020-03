En Mendoza confirmaron que hay un caso altamente sospechoso: “Estamos esperando los resultados”

Así lo dijo la Ministra de Salud, Ana María Nadal en conferencia de prensa que se llevó a cabo este mediodía. Además detalló como funcionará el sistema de salud durante la cuarentena. Por su parte, el Ministro de Transporte, Natalio Mema, explicó como será el funcionamiento del servicio de transporte en la provincia.

Este viernes al mediodía, el Gobernador, Rodolfo Suarez habló en conferencia de prensa junto a Ana María Nadal, Ministra de Salud y Enrique Vaquié, Ministro de Economía. Además, acompañó el Secretario de Transporte, Natalio Mema y el Director General de Escuelas, José Thomas.

Allí la Ministra de Salud, Ana María Nadal, mencionó que hay un caso altamente sospechoso en Mendoza y detalló que están a la espera de los resultados para saber si tiene Coronavirus.

Primeramente Nadal expresó: “Respecto con los casos que tenemos en la provincia, continuamos teniendo 16 casos sospechosos, uno de ellos un contacto estrecho con un caso positivo lo que lo transforma en un caso altamente sospechoso; estamos esperando los resultados de la confirmación por parte del Laboratorio Nacional Margram. Ya es públicamente conocido que hasta la actualidad es el que confirma los casos y que estamos haciendo todas las gestiones para que la provincia de Mendoza la semana también esté en condiciones de confirmar casos positivos que tengamos”.

Seguidamente detalló: “Con respecto al Sistema de Salud quiero aclarar que lo hemos organizado de tal manera y lo he hecho así dispuesto a través de una resolución, de establecer que va a funcionar expresamente concentrado en los servicios de guardia, en atención de la emergencia suspendiendo los controles de salud sanos, también los controles por ejemplo oftalmológicos, dermatológicos, que nos constituyan una emergencia. Estamos atendiendo y concentrando todos los recursos del sistema para atender hoy la emergencia que se da paralelamente a los casos que tengamos de enfermedades respiratorias, como el coronavirus, y que estamos extremadamente organizados. Pedimos que no se consulte por motivos de consultas normales”.

“Doble objetivo tiene esta toma de decisiones, que es: no colapsar el sistema con estas patologías que no sean respiratorias y no generar concentración de personas en los establecimientos”, agregó.

La Ministra de Salud, también sugirió que la mejor vacuna es quedarse en casa: “La mejorar vacuna es la no concentración de personas, el aislamiento y el no contacto masivo. Continuamos teniendo casos sospechosos. Uno altamente sospechoso. Estamos esperando los resultados”.

Transporte

Por otra parte, el Ministro de Transporte Natalio Mema, detalló lo siguiente sobre el servicio:

“El servicio de media y larga distancia está contemplado dentro del servicio de transporte de la provincia, por lo tanto va a circular también con frecuencias de día domingo”.

También, Mema añadió que hay algunos servicios que “se han ido restringiendo y que se están preparando exclusivamente para los servicios de la sanidad, de la seguridad y también para estas personas que están asistiendo a los comedores escolares. Pero en definitiva el sistema de transporte de media y larga distancia está trabajando como está trabajando el urbano.

Y por último, expresó: “Taxis, remises y plataformas electrónicas también están trabajando a demanda. Y ahí pedimos el criterio del que está pidiendo el servicio que sea exclusivo para este tipo de fines”.