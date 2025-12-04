Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

logo el cuco digital

En mochilas de niños, Gendarmería detectó más de 65 kilos de marihuana que pretendían ingresar a Mendoza

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La droga viajaba en la bodega de un colectivo que había salido de Salta y tenía como destino la provincia de Mendoza.

Personal de Gendarmería Nacional, realizó un importante operativo que terminó con la detención de tres mujeres y el secuestro de 60 paquetes rectangulares con un peso total de 65 kilos 868 gramos de marihuana. La droga había sido perfectamente empaquetada y acomodada en mochilas de niños, con la intención de despistar a los uniformados.

La droga viajaba en la bodega de un colectivo que hace “tours de compras” que había salido de la provincia de Salta y tenía como destino final Mendoza. El decomiso de la misma se hizo en un control sobre la Ruta 38, en la provincia de Catamarca.

En el hecho intervino personal del Juzgado Federal 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca que determinaron el decomiso de la droga, elementos importantes para la causa y la detención y traslado de las tres mujeres implicadas en el hecho por la infracción a la Ley 23.737.

La investigación ahora continuará en conjunto con los efectivos de Mendoza, para intentar dar con la ruta y destino final que tenía esta droga secuestrada ya que se supo por la investigación que estas personas viajaban desde Salta a Mendoza con los paquetes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO