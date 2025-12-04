En mochilas de niños, Gendarmería detectó más de 65 kilos de marihuana que pretendían ingresar a Mendoza

La droga viajaba en la bodega de un colectivo que había salido de Salta y tenía como destino la provincia de Mendoza.

Personal de Gendarmería Nacional, realizó un importante operativo que terminó con la detención de tres mujeres y el secuestro de 60 paquetes rectangulares con un peso total de 65 kilos 868 gramos de marihuana. La droga había sido perfectamente empaquetada y acomodada en mochilas de niños, con la intención de despistar a los uniformados.

La droga viajaba en la bodega de un colectivo que hace “tours de compras” que había salido de la provincia de Salta y tenía como destino final Mendoza. El decomiso de la misma se hizo en un control sobre la Ruta 38, en la provincia de Catamarca.

En el hecho intervino personal del Juzgado Federal 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca que determinaron el decomiso de la droga, elementos importantes para la causa y la detención y traslado de las tres mujeres implicadas en el hecho por la infracción a la Ley 23.737.

La investigación ahora continuará en conjunto con los efectivos de Mendoza, para intentar dar con la ruta y destino final que tenía esta droga secuestrada ya que se supo por la investigación que estas personas viajaban desde Salta a Mendoza con los paquetes.