En protesta por las nuevas restricciones, colectivos de larga y media distancia cortan el tránsito en el Acceso Este

Lo hacen de manera parcial.

Unos 30 colectivos de larga y media distancia se encuentran cortando parcialmente el tránsito a la altura del Acceso Este y Ruta 7, en protesta por las nuevas restricciones que afectan la actividad turística. Pero también en otros ingresos estratégicos, como la Terminal de Ómnibus (como ocurrió ayer) y Acceso Norte, a la altura del Aeropuerto.

Después de que los choferes de diferentes empresas sorprendieran este domingo con la interrupción del normal funcionamiento en la Terminal de Ómnibus, y posterior desalojo por las fuerzas de seguridad, otra acción de protesta se originó esta madrugada. La cita fue la intersección de los dos ingresos a la Ciudad de Mendoza, a la altura de la Rotonda de la Virgen, liberando media calzada para la circulación de otros vehículos.

Fueron alrededor de 500 empleados afectados por la medida del Gobierno que prohíbe viajes de egresados, de estudio y de compras, entre otros. Y exigen seguridad ante el riesgo laboral e igualdad con las compañías de línea que operan actualmente.

“No estamos pidiendo nada que no nos corresponda, solo salir a trabajar para el sustento nuestras familias. Hemos llegado como pudimos acá y que nos vuelvan a encerrar nos mata””, manifestó a la prensa presente Franco Piumato, representante del sector de choferes.

“La empresas de línea están viajando al 100% sin protocolo, ahora el decreto nacional dice que turismo no pueden viajar dentro del país, pero las de línea sí, nos están discriminando. O viajamos todos o no viaja nadie. No queremos subsidios, queremos trabajar”, remarcó Piumato.

Para esta semana, mediante una reunión, las empresas esperan una respuesta de la Nación con las autoridades de turismo nacionales. Mientras tanto, los choferes de colectivos alzan la voz y se movilizan.

