enero 7, 2026

logo el cuco digital
En SHELL LA CONSULTA, la relación precio y calidad SIEMPRE es la mejor de Valle de Uco

Además, podés aprovechar descuentos y promociones en combustibles y productos, y en el SELECT.

Siempre en SHELL LA CONSULTA, la relación precio y calidad es la mejor de Valle de Uco.

Entonces, cuando cargás combustible, te asegurás que vas a andar más kilómetros, y que además, cuidás el motor de tu vehículo.

Porque SHELL tiene los combustibles de mejor calidad del mercado argentino, y en SHELL LA CONSULTA siempre el precio es el más conveniente de Valle de Uco.

ADEMÁS, podés acceder a descuentos y beneficios con diferentes medios de pago, lo que hace una diferencia al final del mes.

MIERCOLES DE DESCUENTO

Los miércoles, descuento del 10% pagando con SHELL BOX. También SUMÁS puntos que después podés canjear por más productos.

DESCUENTOS EN EL SELECT

Todos los días tenés descuentos en el SELECT pagando con SHELL BOX.

Regalate un momento de descanso y placer, con las delicias que encontrás en el SELECT (también sin TACC).

SE VIENE UNA SUPER PROMO!

Quedate atenti, porque se viene una gran promoción!!! En los próximos días habrá novedades!!!

