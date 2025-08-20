Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 20, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 20, 2025

logo el cuco digital

¡En SHELL LA CONSULTA tu plata vale más! Miércoles de descuentos y beneficios para que tu billetera no se achique

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La estación de Servicios ubicada en La Consulta sigue siendo la más competitiva en el Valle de Uco.

Además, de ser la estación de servicio donde más ahorras en el Valle de Uco, también ofrece uno de los mejores lugares para compartir un café, una charla, una reunión de trabajo en un ambiente cómodo y amigable.

SHELL LA CONSULTA es una empresa que se asentó hace unos años en La Consulta, y que viene transformando no solo la lógica empresarial, sino además, convirtiéndose en un actor destacado de la región: siempre a la vanguardia con los precios más convenientes y con una atención diferenciada.

Hoy, en agosto está a la vanguardia de mantenerse como un lugar donde permanente ahorras a la hora de cargarle combustible a tu vehículo. SHELL LA CONSULTA ofrece además una amplia gama de servicios, lubricantes de la mejor calidad, y toda una gama de merchandising oficial de Shell.

Si querés ahorrar, cuidar tu auto y pasar un buen momento, no dejes de visitar SHELL LA CONSULTA! Una empresa que trabaja por la comunidad y su gente!!!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Narcomenudeo en Tunuyán: dos hombres que operaban en la zona de la Sidrera quedaron detenidos

Video: la policía busca a dos mecheras que quedaron grabadas tras robar un peluche en San Carlos

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Durante el fin de semana, la Policía Vial realizó 198 multas en Valle de Uco: 60 fueron por no tener la RTO

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO