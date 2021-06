En Tunuyán ya recorren los barrios buscando personas que no se han podido vacunar: “Estemos atentos”

Así lo solicitó el intendente Martín Aveiro a los vecinos a través de una conferencia de prensa donde explicó cómo es el operativo que se lleva adelante. El mandatario además informó que se ampliará el horario de vacunación en el Auditorio y que en el departamento ya hay 11 mil personas inoculadas, aproximadamente.

Este jueves por la mañana, luego de que el gobernador Rodolfo Suarez se reuniera el lunes con todos los intendentes para comenzar a organizar los operativos territoriales de vacunación, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, brindó una conferencia de prensa informando que en ese departamento del Valle de Uco personal municipal ya recorre los barrios en busca de personas que ya deberían haberse inoculado pero que por diversos motivos no lo han podido hacer.

“La reunión del lunes fue muy buena y en esto hemos hecho un abordaje territorial con dos formatos: primero salir a buscar al territorio a toda persona que por desinformación, porque no ha tenido el medio desde la web para inscribirse, porque no se ha acercado a la carpa de salud del Municipio, porque no ha venido acá al Auditorio, o un sinfín de motivo, no se ha inscripto. La idea es ir a buscarla y desde ayer empleados municipales de todas las áreas –a cada una se le asignó un barrio y también credenciales- están yendo casa por casa mostrando la cartilla de quién se puede vacunar y si no lo han hecho, toman los datos para vacunarlos; ningún dato incluye caja de ahorro, CBU u otra cosa que no sea qué patología tienen, número de documento, fecha de nacimiento y nombre completo; es simplemente eso. Además, por otro lado, el operativo territorial va a incluir –un vez que se les haya asignado el turno- ir a buscarlas si hace falta”, detalló Aveiro.

De esta manera, desde ayer miércoles y por tiempo indefinido, en todo el territorio departamental van a haber empleados municipales caminando casa por casa y desde “atrás de las rejas o por la ventana” les van a preguntar quiénes viven en el domicilio, qué edades tienen, si se han vacunado, y en caso de que a algún integrante le corresponda vacunarse pero no lo ha hecho, se lo va a inscribir y cuando llegue el turno lo van a contactar, en caso de que no pueda trasladarse hasta el Auditorio, lo van a ir a buscar.

En este sentido Aveiro le pidió “a los vecinos que estemos atentos, que sepan que van a andar los empleados municipales, a quienes les agradezco mucho porque la verdad que también se enferman, también se contagian, y van a estar no solamente haciendo su trabajo sino también horas extras; van a estar en todos los rincones del departamento haciendo un diagnóstico de quién falta vacunarse y quién se vacunó. Queremos vacunar a la mayor cantidad de tunuyaninos; hoy estamos aproximadamente cerca de los 11 mil vacunos de 50 mil habitantes” destacó.

Por otro lado, el intendente también informó que “lo otro que convenimos con el gobernador fue agregar más horarios de vacunación, así que probablemente a partir del lunes vamos a estar de 8 a 17 de la tarde, lo veníamos haciendo hasta las 13.40 aproximadamente”.

Por último, Martín Aveiro aclaró que no se van a abrir nuevos puntos de vacunación en los distritos: “Junto con la ministra de Salud decidimos que el vacunatorio va a seguir siendo pura y exclusivamente en el Auditorio de Tunuyán”.