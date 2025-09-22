Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 24, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 24, 2025

logo el cuco digital

En Tupungato detuvieron a un hombre que está acusado de robar en Maipú

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La detención se dio en el marco de los fuertes operativos policiales que lleva adelante la policía durante los fines de semana en el departamento.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje y otras fuerzas policiales del departamento, realizaron durante este fin de semana fuertes controles policiales con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos. Si bien las maniobras se realizaron en todo el territorio provincial, se trabajó con mayor presencia policial en la zona céntrica, el barrio Arco Iris y el distrito de El Cordón del Plata.

Como resultado de estos trabajos,  hubo un total de 7 personas que fueron aprehendidas y trasladadas a las dependencias policiales, ya que presentaban medidas pendientes con la Unidad Fiscal del Valle de Uco, el Juzgado Penal y el Juzgado de Familia.

Además, se logró la detención de un masculino, el cual era buscado por la justicia desde el mes de mayo de este año, por un robo agravado en el departamento de Maipú. La captura se dio sobre calle El Álamo, en el Cordón del Plata.

Por último, y con el  apoyo del CEO, se logró la detención de dos conductores que circulaban por calles céntricas, realizando maniobras peligrosas. Al momento de la detención, uno de los conductores tenía 2,26 gramos de alcohol en sangre.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO