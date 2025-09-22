En Tupungato detuvieron a un hombre que está acusado de robar en Maipú

La detención se dio en el marco de los fuertes operativos policiales que lleva adelante la policía durante los fines de semana en el departamento.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje y otras fuerzas policiales del departamento, realizaron durante este fin de semana fuertes controles policiales con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos. Si bien las maniobras se realizaron en todo el territorio provincial, se trabajó con mayor presencia policial en la zona céntrica, el barrio Arco Iris y el distrito de El Cordón del Plata.

Como resultado de estos trabajos, hubo un total de 7 personas que fueron aprehendidas y trasladadas a las dependencias policiales, ya que presentaban medidas pendientes con la Unidad Fiscal del Valle de Uco, el Juzgado Penal y el Juzgado de Familia.

Además, se logró la detención de un masculino, el cual era buscado por la justicia desde el mes de mayo de este año, por un robo agravado en el departamento de Maipú. La captura se dio sobre calle El Álamo, en el Cordón del Plata.

Por último, y con el apoyo del CEO, se logró la detención de dos conductores que circulaban por calles céntricas, realizando maniobras peligrosas. Al momento de la detención, uno de los conductores tenía 2,26 gramos de alcohol en sangre.