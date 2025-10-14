En Tupungato la Épica Race, hizo latir a más de 160 personas que participaron y disfrutaron de la competencia

La exigente carrera fue inigualable e inolvidable para los deportistas locales así como para quienes llegaron desde otras ciudades mendocinas, todos concluyeron con amplia satisfacción personal los 31 obstáculos del desafío.

Además se destacó la presencia voluntaria de jóvenes miembros y familias de la Iglesia C3 que motivó a los atletas, les facilitó hidratación, frutas y fisioterapia gratuita pos llegada.

Durante todo el fin de semana largo la Dirección de Deportes y Recreación de la Muni trabajó sin descanso acondicionando el Camping Municipal, ubicado en el distrito El Peral todo para la Épica Race, delimitando el camino, armando las pruebas terrestres y aéreas y proveyendo la seguridad necesaria para los deportistas.

Ayer fue el gran día, donde las más de 160 personas inscriptas midieron su constancia, disciplina y resistencia en los 7km del trayecto atravesando en la largada -que fue desde el Anfiteatro Municipal- bengalas de colores.

La instancia de salida se fue realizando por categorías o mangas -segmentadas cada 10 años- y por géneros, asimismo en el recorrido iban cruzándose de acuerdo al ritmo de cada competidor.

En cada etapa los profes de Deportes y voluntarios guiaban y apoyaban a los atletas para cumplir la instancia, no faltaba la camaradería entre los deportistas que fueron apoyándose en las pruebas más exigentes o cuando el cansancio se apoderaba de la fuerza.

Los chicos y las chicas de C3 (Comunidad Cristiana de la Ciudad) con sus carteles de frases motivadoras como “La velocidad no importa pero la actitud sí” “Sonría viene la foto”, los aguardaban en los obstáculos para que sintieran el apoyo emocional necesario para seguir avanzando y les facilitaban vasos de agua para hidratarse.

Después de trepar cuerdas, cruzar un soporte de troncos, hacer equilibrio sobre una linga para atravesar el arroyo, llevar troncos al hombro, caminar por un pantano, sortear un claustro de agua enrejado, llegar a la meta era un alivio de felicidad y emoción por haber superado la Épica Race.

Los competidores eran recibidos con agua, frutas, e inclusive en la carpa de C3 había un kinesiólogo que les aliviaba el malestar a algunos atletas que tenían los músculos agobiados.

Luego fue la premiación de los tres primeros puestos de cada categoría y de los puestos generales, todos fueron aplaudidos y arengados con orgullo por las personas presentes, donde sobresalían familias y amigos alentando a sus ídolos. Además cada uno de los y las competidoras se llevaron su medalla finisher que seguramente quedará guardada como gran triunfo por haber participado de esta competencia sin precedentes en la provincia.

Muchos de los asistentes continuaron las celebraciones en el Camping compartiendo una linda jornada, bajo la sombra de los sauces, relajados con el sonido del agua del arroyo, disfrutando del clima preciado que caracteriza a Tupungato.

Actividades como la Épica Race no solo desafían y motivan a nuestros deportistas, sino que también posicionan a Tupungato como un destino activo y atractivo para visitantes de toda la provincia. La integración de deporte y turismo contribuye al desarrollo económico local, fortaleciendo a comercios, servicios y emprendimientos, y generando oportunidades para que toda la comunidad se vea beneficiada.

Fuente: prensa Tupungato