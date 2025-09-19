Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 21, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 21, 2025

logo el cuco digital

En Tupungato un motociclista atropelló a una mujer, le pidió disculpas y se fugó: la víctima terminó en el hospital

Hospital General Las Heras de Tupungato
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Fue diagnosticada con escoriaciones y está fuera de peligro.

El hecho ocurrió anoche, pasadas las 20 horas en calle Belgrano y Amin, personal de la Comisaría 20 de Tupungato, intervino en el hecho. La víctima, de 38 años, fue trasladada al hospital General Las Heras, donde la diagnosticaron con escoriaciones varias y está fuera de peligro.

Según el detalle policial, el siniestro ocurrió cuando la mujer cruzaba la calle Belgrano de Norte a Sur y fue atropellada por el conductor de la moto, que circulaba por Amin de Este a Oeste.

Lo curioso del hecho y por lo que aportaron testigos oculares, quien manejaba el rodado, se detuvo para ver cómo se encontraba la mujer, le pidió disculpas por lo sucedido y se fugó de la escena.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al hospital por parte de un familiar y en el nosocomio fue diagnosticada con escoriaciones sin revestir gravedad. En el hecho trabajó personal de Comisaria 20.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO