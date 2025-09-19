En Tupungato un motociclista atropelló a una mujer, le pidió disculpas y se fugó: la víctima terminó en el hospital

Fue diagnosticada con escoriaciones y está fuera de peligro.

El hecho ocurrió anoche, pasadas las 20 horas en calle Belgrano y Amin, personal de la Comisaría 20 de Tupungato, intervino en el hecho. La víctima, de 38 años, fue trasladada al hospital General Las Heras, donde la diagnosticaron con escoriaciones varias y está fuera de peligro.

Según el detalle policial, el siniestro ocurrió cuando la mujer cruzaba la calle Belgrano de Norte a Sur y fue atropellada por el conductor de la moto, que circulaba por Amin de Este a Oeste.

Lo curioso del hecho y por lo que aportaron testigos oculares, quien manejaba el rodado, se detuvo para ver cómo se encontraba la mujer, le pidió disculpas por lo sucedido y se fugó de la escena.

