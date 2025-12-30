En un auto de nacionalidad chilena intentaron ingresar pirotecnia de contrabando a Mendoza

Según expertos la mercadería secuestrada supera los 110 millones de pesos.

Personal de Gendarmería Nacional realizaba controles sobre Ruta 7 y en un momento dado solicitaron la detención de un vehículo que se trasladaba desde Chile hasta la provincia de Mendoza.

El conductor del rodado hizo caso omiso a la voz de alto y escapó del lugar, por lo que se alertó a las autoridades sobre la situación del vehículo y se puso en alerta a los demás controles sobre la ruta.

Minutos después en la zona de Los Penitentes, se logró la localización del rodado en cuestión, cual había sido abandonado. Por órdenes de superiores, se ordenó el trabajo de levantamiento de huellas y el secuestro del rodado hasta Punta de Vacas.

Ya en el lugar, se procedió a la inspección del interior del furgón donde se encontraron un total de 152 cajas las cuales todas contenían pirotecnia.

Según la información aportada por los propios gendarmes que trabajaron en el hecho, la mercadería que pretendían ingresar de contrabando, estaba destinado a la venta ilegal en diferentes comercios de todo el territorio provincial.

En lo que va del mes de diciembre, es el segundo decomiso de pirotecnia que realiza Gendarmería, el anterior tuvo lugar durante los primeros días del corriente mes, en esa oportunidad se secuestraron 101 cajas.

Por el momento la investigación continúa su curso debido a que no hay personas detenidas.