En un desayuno, San Carlos presentó oficialmente las candidatas para la Fiesta de la Vendimia 2025

Con motivo de iniciar el calendario vendimial el miércoles 5 de noviembre, en el Albergue Municipal de la Villa Cabecera de San Carlos, se organizó un desayuno de bienvenida para las candidatas a Reina Departamental de la Vendimia 2025‑2026.

El evento contó con la presencia del Intendente Municipal,Alejandro Morillas; el Coordinador de Juventud, Deporte, Desarrollo Humano y Cultura, Mariano Ottaviani; el Director de Cultura, Lucas Corzo; y las entidades que acompañaron a sus representantes. También asistieron la actual Reina de San Carlos, Luz Soria, y la embajadora de la Ganadería, Brisa Mutis.

En un ambiente cálido y distendido, las jóvenes pudieron intercambiar ideas y presentar sus propuestas. Posteriormente, dialogaron con los medios de comunicación de San Carlos y del Valle de Uco , donde cada una tuvo la oportunidad de presentarse.

El Intendente se mostró muy contento y destacó que San Carlos estará muy bien representado por estas jóvenes. Señaló que la Vendimia de este año se suma a los festejos de la Tradición, que además incluirán la bendición de los frutos, la Chaya de Pavo más grande del país y el desfile cívico‑militar.

El 14 de noviembre será el acto central “Historia con alma de Tradición y Vendimia”, que busca reivindicar al contratista a través de la literatura, la danza y todas las expresiones propias de la fiesta. También comentaron que las noches artísticas de tradición contarán con las actuaciones de Amar Azul y Destino San Javier, entre otros artistas.

En cuanto a las entradas, la fiesta de la vendimia será gratuita, mientras que la fiesta de la tradición tendrá un costo de $10.000 por noche y $ 15.000 por las dos noches, menores de 8 años no pagan. Las mismas ya se pueden adquirir por entradaweb.com

1. Luisina Nazaret Torres González – Club La Celia.

2. Agostina Muriel Berón Gorrindo – Pareditas.

3. Virginia Milagros Gómez Coronel – Villa de San Carlos.

4. María Guadalupe Pérez Olmos – La Consulta.

5. Brenda Nicole Núñez Navarro – Villa Chacón.

Fuente: Municipalidad de San Carlos