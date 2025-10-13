En un hecho histórico y sin precedentes, después del ascenso de Gimnasia y Esgrima, la provincia puede llegar a tener cuatro equipos en primera

El pasado sábado, el equipo mendocino logró su tan ansiado ascenso a la primera división del fútbol argentino, sumándose a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. Sin embargo, si Deportivo Maipú gana el reducido de la Primera Nacional, serán cuatro los equipos provinciales en la máxima categoría.

El Lobo volvió a ser de Primera. Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció a Deportivo Madryn por la vía de los penales en el Estadio Ciudad de Vicente López y selló su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino después de más de cuarenta años. Fundado en 1908, el histórico club del Parque General San Martín cerró una temporada perfecta y en 2026 comerá en la mesa del fútbol grande.

Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, tenía perdida -otra vez- la final de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, pero al cuarto minuto de adición apareció el penal agónico que convirtió Facundo Lencioni para poner el 1-1 y mandar la infartante historia al tiempo suplementario y, posteriormente, a la serie desde los doce pasos. Ante la tribuna ocupada por el público Mensana en Vicente López, el show fue de César Rigamonti. “¡Confíen en mí!“, les dijo el experimentado arquero. Y se quedó con dos de los tres remates fallados por los chubutenses. Gimnasia se suma a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, los tres de Mendoza que ahora son parte de la máxima categoría.

Este ascenso de Gimnasia también es una revancha para el fútbol mendocino ya que, a partir del 2026, habrán tres equipos de esa provincia en Primera por segunda vez en la historia. El -hasta este sábado- único antecedente que había fue hace 51 años, en el Nacional 1974, en lo que es considerado como la “época de oro” del fútbol de Mendoza.

En aquella oportunidad coincidieron en la máxima categoría Atlético Club San Martín, Godoy Cruz y Huracán de San Rafael, siendo en ese entonces el primer año en la élite de estos dos últimos equipos. Pero claro, el orgullo no le duró mucho tiempo a la provincia, ya que el Tomba y el Globo terminaron últimos en sus grupos y nunca más volverían a haber tres mendocinos en Primera, hasta ahora…

En 2026, Mendoza podrá decir nuevamente con orgullo que posee a tres equipos en Primera. Y es que Gimnasia se suma a Godoy Cruz, que hace ya rato se asentó en la élite, e Independiente Rivadavia, que desde su ascenso en 2023 logró esquivarle al descenso.

El hito histórico que podría darse por primera vez

Pero eso no es todo porque, quizás, dentro de un mes, Mendoza podría enorgullecerse aún más. Lo que ocurre es que Deportivo Maipú, otro mendocino, jugará el Reducido en busca del segundo ascenso a Primera que, de lograrlo, significaría la primera vez en la historia que la provincia tendría a cuatro equipos en la máxima categoría.

De hecho, el Botellero estuvo muy cerca de alcanzar el sueño hace poco tiempo, ya que en diciembre del 2023 jugó la final del Reducido ante Deportivo Riestra, con quien cayó 0-1 en la cancha de Instituto. Y si bien en Maipú lógicamente van a querer ir paso a paso -jugará este domingo los octavos ante Estudiantes de Caseros-, la ilusión por repetir lo que hizo Gimnasia está latente.

