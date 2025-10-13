En un principio de acuerdo de paz, Israel recupera a los secuestrados por Hamas y entrega a palestinos: entre los liberados hay tres argentinos

Del lado palestino del conflicto son más de 1900 los prisioneros que tenía Israel y que volvieron a sus hogares.

Los últimos 13 rehenes vivos que mantenía Hamas en Gaza ya están en territorio israelí, confirmó el Ejército de Israel, con lo que ahora se abre la fase de entrega de los cuerpos de los 28 que quedan muertos en el enclave palestino.

Tras su entrada en Israel, las fuerzas armadas los llevaron a la base militar de Reim, donde pasarán una primera revisión médica, y de ahí a uno de los tres hospitales designados para atenderlos y ubicados en las afueras de Tel Aviv.

En otro comunicado, el Ejército informó de que tres de los siete liberados en una primera tanda ya están siendo conducidos al hospital Sheba: Eitan Mor y los hermanos Ziv Berman y Gali Berman.

Los últimos liberados son: Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), capturados también en este festival.

También Matan Zangauker (25), raptado en su casa de Nir Oz junto a su pareja; los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), capturado el primero junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su casa junto a su esposa y sus hijas gemelas; Avinatan Or (32), cuya novia fue capturada y rescatada luego en junio de 2024, y Eitan Horn (38), argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

Tras su entrega a la Cruz Roja, las milicias de la Franja de Gaza ya no cuentan con ningún cautivo vivo en el enclave. Más temprano había sido liberado el primer grupo de siete rehenes israelíes

Los siete primeros rehenes fueron identificados por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un soldado capturado en un tanque y seis civiles que fueron tomados por militantes de Hamás de las comunidades cerca de Gaza y del Festival de Música Nova el 7 de octubre de 2023.

En Gaza quedan aún 28 cadáveres, de los cuales Israel prevé que parte serán entregados este lunes. Las autoridades israelíes prevén que Hamas no entregará todos los cuerpos al no haber podido localizarlos, si bien no han detallado cuántas personas siguen desaparecidas.

Liberación de palestinos

Los primeros prisioneros palestinos liberados por Israel como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamas en Gaza llegaron después del mediodía a la plaza de Ramala donde decenas de familiares y amigos les esperaban.

En dicha plaza, frente al Palacio de Cultura de la capital de Cisjordania ocupada, se vivieron escenas de alegría ante la bajada de los expresos de los dos autobuses de la Cruz Roja que los transportaron desde la prisión israelí de Ofer, situada a unos pocos kilómetros de allí.

Los palestinos liberados portaban pañuelos palestinos y algunos aparecieron haciendo el signo de la victoria con las manos, antes de abrazar a sus seres queridos. Miembros de la Media Luna Roja les asistieron a su salida de los vehículos.

A cambio de los rehenes, Israel liberará este lunes a 1.968 prisioneros palestinos, de los cuales 154 serán deportados, anunciaron las principales asociaciones que representan a los presos tanto por parte de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Tres argentinos entre los rehenes liberados ¿Quiénes son?

Los rehenes argentinos que Hamas mantenía en Gaza, los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35), y Eitan Horn (38), fueron liberados este lunes en el marco del acuerdo del alto al fuego alcanzado días atrás por el gobierno israelí y el movimiento islamista, para la liberación de las personas que permanecían cautivas. De este modo, se abre la fase de entrega de los 28 cuerpos que quedan en el enclave palestino.

Tras su arribo a Israel, fueron trasladados a la base militar de Reim, donde les realizarán una primera revisión médica, y de ahí serán llevados a uno de los tres hospitales designados para atenderlos, en las afueras de Tel Aviv.

Ariel y David Cunio

Ariel y David Cunio, nacidos en Israel de padres argentinos, fueron capturados con sus familias. Ariel fue secuestrado junto a su novia, Arbel Yehud, en el kibutz Nir Oz. Ella fue liberada en enero de este año.

Su hermano mayor, David, había sido capturado en el mismo lugar. Estaba en su casa con su esposa Sharon y sus mellizas Emma y Julie, quienes integraron el primer grupo de rehenes liberados en noviembre de 2023 a cambio de prisioneros palestinos.

Además de David y Ariel, la familia Cunio llegó tuvo otros seis rehenes en manos de Hamas: Sharon Aloni Cunio (34 años, esposa de David), sus dos hijas gemelas, su hermana Danielle Aloni (44) y su hija (también liberadas en noviembre de 2023), la novia de Ariel, Arbel Yehoud, de 28 años, liberada el 30 de enero pasado.

Eitan Horn

Eitan Horn, un docente y promotor juvenil, fue secuestrado cuando visitaba a su hermano Iair en el kibutz Nir Oz. Cuando comenzó el ataque y sonaron las alarmas, ambos se metieron en un cuarto de seguridad en su casa, pero fueron capturados. Iar fue liberado en febrero.

En marzo, poco después de la liberación de Iair, Hamas había difundido un video propagandístico que mostraba a los hermanos Horn despidiéndose. “Mi hermano se va, y yo me tengo que quedar aquí. Firmen la segunda y la tercera fase del acuerdo. Ya está bien de esta guerra”, imploraba Eitan en un mensaje dirigido al Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Fuente: Página 12