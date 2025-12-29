Facebook X-twitter Youtube Instagram

En una multitudinaria marcha, los sancarlinos juraron seguir defendiendo el agua

Las protestas continúan en varios puntos de la provincia de Mendoza.

Luego de una caravana que salió desde distintos puntos del departamento de San Carlos, cientos de vecinos se congregaron en la terminal de Eugenio Bustos para seguir defendiendo el agua y contra el mega proyecto minero San Jorge.

Como ya es habitual los vecinos del departamento se reunieron al costado de la Ruta 40, sobre la terminal de Eugenio Bustos para protestar en defensa del agua y contra la mega minería contaminante.

En un Parlamento por el Agua de Mendoza y bajo el lema “El pueblo es el soberano” se leyó un documento y se juró continuar con la lucha en defensa del agua.

Esta acción es una más de las que se vienen produciendo en todo el territorio provincial, desde que se le dio luz verde desde la Legislatura provincial y el Ejecutivo al proyecto minero San Jorge en Uspallata.

Por el momento se ha presentado un recurso de amparo ante la justicia y se espera la definición de los jueces.

