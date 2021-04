En Valle de Uco se vacunó a más de 6 mil adultos mayores de 70: cómo deben hacer los que no se inscribieron

El Gobierno puso a disposición personal en los Centros de Salud para asistir a aquellos que quieren vacunarse.

Tras haber finalizado la primera etapa de vacunación a los adultos mayores de 70 años, los equipos de salud del Valle de Uco empiezaron a inocular a personas mayores de 60 años. Para poder iniciar con esta nueva vacunación, el personal de salud que integra las unidades de vacunación estuvo trabajando los días del feriado largo y así finalizó con la inmunización de este grupo etario.

Es decir que todas aquellas personas mayores de 70 años del Valle de Uco, que se inscribieron y concurrieron a los centros de vacunación estipulados, ya fueron inoculadas con la primera dosis. “No tenemos más adultos mayores anotados. Todos aquellos que han querido recibir la vacuna ya están inoculados con la primer dosis. Ahora ya hemos iniciado con la vacunación a adultos mayores de 60 años”, informó Rodolfo Guillén, Coordinador Regional de Salud en el Valle de Uco. En total, fueron inoculado con las primeras dosis “en San Carlos 1710 adultos mayores de 70 años, en Tupungato 1800 y en Tunuyán 2768 personas mayores”.

El funcionario del Gobierno provincial destacó que durante este fin de semana largo “los equipos de salud estuvieron a pleno realizando la vacunación. Incluso el jueves y el viernes de Semana Santa, estuvimos vacunando a adultos mayores de 70 años con las primeras dosis. Sin embargo, por la nueva metodología nacional, las segundas dosis las colocaremos a los tres meses de recibir la primera dosis. Por ello, la segunda dosis para adultos mayores de 70 años se colocarán después de pasado tres meses de la primer dosis, con turno previo”.

Ahora en esta nueva etapa de la vacunación, es importante destacar que es de igual forma que la vacunación a mayores de 70 años: inscribiéndose por el sitio oficial, y con notificación previa del turno. Es decir, no deben asistir al vacunatorio sin haber recibido el turno al correo electrónico o al teléfono.

“Aquellos adultos mayores del Vale de Uco que se quieran vacunar y por distintos motivos no pudieron sacar turno, les sugerimos se acerquen al Centro de Salud más cercano y se inscriban. En estos espacios hemos dispuesto personal específico para que inscriban a los adultos mayores tanto de 60 como de 70 años, aunque la vacunación de estos últimos ya finalizó. Pero si hay algún adulto mayor de 70 años que quiere vacunarse y que por distintos motivos no se inscribió, no importa que hayamos finalizado, necesitamos que se acerque al Centro de Salud más cercano”, informó Guillén.

Los lugares de vacunación en el Valle de Uco son: el Polideportivo de Eugenio Bustos, el Polideportivo del Centro de Tupungato, y el Centro de Congresos y Exposiciones en Tunuyán. La inscripción es a través de https://www.mendoza.gov.ar/vacunacion-covid-19/. Una vez que se ingresa, se debe llenar el formulario, guardar el comprobante que se emite y esperar el turno.