Encontraron muerta a Nacy Videla, la joven que era buscada en Buenos Aires

Su cadáver fue encontrado anoche gracias a un llamado al 911; por el hecho detuvieron al dueño del alojamiento donde apareció.

Los investigadores confirmaron que es de Nancy Videla el cuerpo encontrado anoche en el inquilinato de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge allanado a partir de un llamado de alerta al 911. Así lo determinó un informe policial al que accedió LA NACION. Las autoridades buscan ahora determinar las circunstancias del femicidio de la mujer de 31 años, que estaba desaparecida desde el viernes. Hasta el momento, el único detenido por el hecho es el dueño del alojamiento donde se halló el cadáver.

Según se informó oficialmente, el cuerpo de Nancy fue encontrado debajo de un contrapiso construido recientemente en una de las habitaciones de la propiedad, ubicada en la calle Bucarest 2531. Del operativo participaron efectivos de la policía bonaerense, porteña y federal, y Bomberos de la Ciudad. El lugar es propiedad de un jubilado de 70 años de nacionalidad paraguaya, un presunto prestamista con quien la víctima habría tenido un vínculo sentimental.

Horas después del operativo en el inquilinato, fuentes del caso confirmaron la “identificación de manera positiva” del cadáver como el de Nancy Videla. Además, informaron que el hecho pasó a ser investigado como femicidio e identificaron al dueño del inquilinato y principal sospechoso como Damián Mendoza Lezcano.

Lezcano fue detenido y se prevé que sea indagado hoy por la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 35 de la ciudad de Buenos Aires, que dispuso el secuestro los celulares de su propiedad y el traslado por personal de Policía de la Ciudad. Las medidas fueron avaladas por el Juzgado de Garantías nro. 05 de Lomas de Zamora.

Damián Mendoza Lezcano, el principal sospechoso por el femicidio de Nancy VidelaPolicía Bonaerense

Durante el allanamiento en el inmueble de Ingeniero Budge se secuestraron finalmente 4 teléfonos, uno de ellos propiedad del imputado y otro de un sobrino, “secuestrándose el resto del interior de la habitación donde habitaba el imputado”, y la cantidad de 6 prendas de ropa interior femenina, detallaron voceros policiales.

Asimismo, personal de Policía Científica llevó a cabo pericias con Luminol en la totalidad de ambientes del lugar y el levantamiento de manchas hemáticas de una heladera ubicada en la habitación contigua a donde se encontró el cuerpo, que fue alojado en la morgue de la Ciudad para la realización de la correspondiente operación de autopsia.

El examen del cadáver comenzó en horas de la mañana y se aguarda el resultado para establecer cómo murió la mujer y la cantidad de días que llevaba enterrada en el lugar, aunque los investigadores estiman que la data de muerte es de seis días.

Un llamado clave al 911

“Buenas tardes, yo quiero aportar una información anónima de Nancy Videla”. Así comenzó la comunicación al 911 de la mujer que indicó la posible ubicación del cuerpo en el inquilinato de calle Bucarest 2531.

“Esa chica iba siempre a tomar mate con una persona” en “Ingeniero Budge”, aseguró la informante y agregó: “No sé qué relación tendrán ellos, pero para mí ellos tenían algo sentimental” desde hace “un par de meses”.

Al continuar su relato, la mujer aseguró que tras enviarle una “captura” de la imagen de Nancy y le preguntó si sabía algo. “‘No, no sé nada de ella. No apareció más’, me dijo. Pero ahora vi que la señal de su celular está ahí cerca y no quiero pensar lo peor, pero quisiera que investiguen y ojalá que no sea así”, agregó.

Y siguió: “No sé cuándo fue la última vez que se vieron, pero ella venía seguido ahí y por eso la conozco. Era una chica muy amable. Nos poníamos a tomar mate y nos reíamos. La conocí ahí, no en otro lado”.

Por último, afirmó sobre la relación entre la persona y Nancy: “Él dijo que era la amiga, que le iba a pedir plata porque no le alcanzaba para el alquiler”, aunque planteó: “A mi parecer tenían algo sentimental. Te das cuenta. Pero como es una chica tan joven y él es una persona tan grande…”.

Fuente: La Nación