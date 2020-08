Encontró un celular e hizo de todo para devolverlo: “Como María, son miles los jóvenes haciendo cosas buenas”

La hija del propietario del dispositivo destacó públicamente el accionar de la adolescente y también visibilizó sus raíces bolivianas, con motivo de desalentar la discriminación.

El día de ayer, Anastasio “Chiquito” Salinas (73) de la Villa de Cabecera de San Carlos, se dirigió hasta su finca ubicada cerca del Matadero municipal del departamento y en ese trayecto extravió su celular, recientemente regalado por sus hijos para el Día del Padre. Sin embargo, una joven que pasó por allí lo encontró e hizo todo lo posible para dar con su propietario.

La hija de “Chiquito”, Eliana Salinas, en comunicación con El Cuco Digital destacó el gran gesto de María Mamaní, la adolescente que le regresó el celular a su papá, y recalcó la importancia de hacer publicó su accionar en un mundo donde se critica mucho a los adolescentes y discrimina a las personas de nacionalidad boliviana.

“Por supuesto que se lo vamos a agradecer con un regalo, pero queremos hacerlo público. Yo a todos mis amigos les he dicho que compartan lo que escribí –en Facebook- porque lo que más me ha emocionado, y nos ha emocionado como familia, es saber todo lo que ellos hicieron para dar con nosotros porque no nos ubicaban, y yo que soy más o menos la más conocida, me contactaron y me estaban esperando en un esquina”, comentó Eliana, quien finalmente recibió de las manos de María y su cuñado el celular.

“A veces nos quejamos tanto de los jóvenes, de los bolivianos y esas cosas me duelen y por eso he resaltado los orígenes de la nena” agregó la mujer.

Por otro lado, en el posteo realizado en Facebook, en pocas palabras Eliana expresó: “Su nombre es MARIA MAMANÍ , una adolescente que el día de hoy encontró tirado en la calle “El Matadero” el celular de mi papá que se le había extraviado cerca de su finca. María hizo lo que toda persona de bien logra hacer; nos contactó hasta que dio con nosotros y junto con su familia regresó el teléfono a mi padre.

CUANDO SE HABLA DE QUE LOS ADOLESCENTES NO SIRVEN PARA NADA,QUE LA JUVENTUD ESTÁ PERDIDA Y BLA BLA BLA…ACÁ ESTA EL MEJOR EJEMPLO DE QUE COMO MARÍA SON MILES LOS JÓVENES HACIENDO COSAS BUENAS.

TUS RAICES BOLIVIANAS MARÍA MAMANÍ QUE MUCHAS VECES SON SERVILLETA DE LOS POBRES IGNORANTES,SÓLO DEMUESTRAN QUE NOS LLENA DE ORGULLO EN NUESTRO SAN CARLOS DE TENER VECINOS COMO USTEDES,HONRADOS,ESTUDIOSOS Y TRABAJADORES.

GRACIAS!!!! principalmente en nombre de mi papá y toda mi familia“.