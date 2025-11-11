Facebook X-twitter Youtube Instagram

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

El hecho ocurrió en una finca de El Zampalito.


Personal de la Secretaría de Trabajo en conjunto con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el personal de Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, detectaron en una finca ubicada en El Zampalito, Tupungato, a 32 trabajadores que vivían en malas condiciones habitacionales y con salarios extremadamente precarios.


Según la información apartada al medio, en el lugar se observaron sanitarios precarios y el lugar donde habitaban las personas en muy malas condiciones en general. Además, se informó que al entrevistar a los trabajadores constataron que cuentan con un ingreso económico muy precario y por debajo de lo establecido por la resolución vigente.


Como consecuencia de lo sucedido, se realizaron las actas correspondientes al dueño de la propiedad y el hecho ahora seguirá su curso administrativo.

Por otro lado, el personal actuante brindó asistencia y asesoramiento legal y sindical a cada uno de los trabajadores.

