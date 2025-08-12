Encuentro de escuelas de hockey en Tunuyán: más de 400 participantes formaron parte de las jornadas deportivas

Desde el Municipio destacaron que este tipo de encuentros son una herramienta clave para promover hábitos saludables, el trabajo en equipo y la inclusión, generando espacios para que las actividades deportivas se desarrollen en distintos puntos del departamento.

En el Polideportivo de Tunuyán se llevó a cabo el cierre de la primera etapa del ciclo de Encuentros de Escuelitas de Hockey. La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Tunuyán, busca fomentar la práctica deportiva y el desarrollo integral de niñas y niños del departamento. Durante el primer semestre, más de 400 participantes formaron parte de las jornadas deportivas, representando a distintas escuelas locales: Cobras, Lobas, Leoncitas, Cali, Olimpo, Hienas y Unión.

Para la apertura, las pequeñas deportistas se destacaron con sus banderas coloridas y frases reflexivas, alusivas a cada club. Asimismo, para el cierre cada club se lució con una coreografía, que estuvo marcada por un clima de compañerismo y entusiasmo, en el que no solo se reconoció el esfuerzo de los jóvenes deportistas, sino también el trabajo de entrenadores y familias que acompañan su crecimiento.

En el acto final se entregaron trofeos y medallas a cada uno de los participantes, como símbolo de reconocimiento al compromiso y la constancia demostrados a lo largo del ciclo. Además, se distribuyó material deportivo (palos, conos, bochas y aros) con el objetivo de fortalecer los entrenamientos y continuar incentivando la práctica del hockey en el departamento.

Con esta primera etapa concluida, el ciclo de Encuentros de Escuelitas de Hockey continuará en el segundo semestre, reafirmando el compromiso del departamento con el deporte local y con el crecimiento de las nuevas generaciones.

