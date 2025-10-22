Facebook X-twitter Youtube Instagram

Encuesta sobre las Elecciones 2025 en Valle de Uco: ¿Qué sabe la comunidad?

Participa para saber si conoces toda la información.

Este mes de octubre marca un momento clave para la democracia argentina: el próximo domingo 26 se celebran las elecciones legislativas nacionales 2025. En esta jornada, se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período 2025–2029, junto con 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación, que ejercerán funciones hasta 2031.

Desde El Cuco Digital, queremos ir más allá de los números y las fechas. Nos interesa saber cómo vive la comunidad este proceso electoral, qué conoce, qué dudas tiene y cómo se prepara para ejercer su derecho al voto. Por eso, decidimos abrir el diálogo con quienes habitan la provincia de Mendoza y, en especial, el Valle de Uco.

A través de nuestra página de Facebook, lanzamos una encuesta abierta para que cada persona pueda responder con total sinceridad.

